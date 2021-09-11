Кріштіану Роналду відзначив повернення до «Манчестер Юнайтед» «дублем»: відеоогляд матчу АПЛ

У суботу, 11 вересня, «Манчестер Юнайтед» у поєдинку 4-го туру чемпіонату Англії з футболу розгромив на своєму полі «Ньюкасл» — 4:1, а Кріштіану Роналду в першій же зустрічі після повернення на «Олд Траффорд» через 12 років оформив «дубль».

Португалець вразив ворота суперника в самому кінці першого тайму і на 62-й хвилині, в 200-й (!) раз за кар'єру забивши два і більше м'ячів за матч.

До речі, пауза Кріштіану Роналду в голах за «МЮ» в АПЛ склала 12 років і 124 дні. Тільки старина Уейн Руні забивав з більшим інтервалом за «Евертон».

«Моє повернення на «Олд Траффорд» було лише коротким нагадуванням про те, чому цей стадіон називають «Театром Мрії», — написав Кріштіану Роналду, котрий вже забив в АПЛ 86 м'ячів, в Instagram після перемоги. — Для мене він завжди був чарівним місцем, де можна досягти всього, до чого ти прагнеш.

Разом з усіма моїми одноклубниками і цією приголомшливою підтримкою трибун ми з упевненістю дивимося вперед і оптимістично налаштовані, що в кінці шляху ми будемо святкувати.

Я гордий повернутися до «Ман Юнайтед», а також тим, що знову граю в прем'єр-лізі, але перш за все, дуже радий допомогти команді! Вперед, «Дияволи»!"

В активі Кріштіану Роналду вже 86 м'ячів в англійській прем'єр-лізі

Додамо, що «МЮ» з 10 очками очолює турнірну таблицю чемпіонату Англії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що мама Кріштіану Роналду сфотографувалася зі 120-кілограмовою «солодкою» статуєю сина.

Фото Twitter ФК «Манчестер Юнайтед»

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