Збірна України з боєм програла Росії на чемпіонаті Європи з волейболу: відео матчу

У суботу, 11 вересня, на чемпіонаті Європи з волейболу, який проходить на майданчиках Польщі, Чехії, Естонії та Фінляндії за участю 24 команд, стартувала стадія 1/8 фіналу.

Збірна України, якій за перемогу в матчі було обіцяно 10 млн гривень, в польському Гданську суперничала з третім номером світового рейтингу Росією («жовто-сині» — на 22-му місці). На жаль, підопічні латвійського фахівця Угіса Крастіньша, як і на Евроволеях 1993, 1995 і 2005 років, поступилися віце-чемпіонам Олімпійських ігор в Токіо. Хоча якщо раніше українці програвали всуху (0:3), то цього разу взяли у Росії першу партію, але все одно капітулювали — 1:3 (25:22, 16:25 22:25, 22:25).

Нагадаємо, що на груповій стадії збірна України перемогла Грецію (3:2), Португалію (3:2) і Бельгію (3:1), а також поступилася Сербії (0:3) і Польщі (0:3), фінішувавши на третій позиції.

У минулі роки наші волейболісти досягали найбільших успіхів на ЧЄ-1993 (п'яте місце) і ЧЄ-2019 (вихід до чвертьфіналу).

Додамо, що в інших парах 1/8 фіналу зіграють: Польща — Фінляндія, Італія — Латвія, Нідерланди — Португалія, Німеччина — Болгарія, Сербія — Туреччина, Словенія — Хорватія і Франція — Чехія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України з футболу у чвертьфіналі чемпіонату Європи програла Англії.

Фото cev.eu

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