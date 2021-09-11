«Шахтар» перед стартом у Лізі чемпіонів вшосте поспіль переміг «Дніпро-1»: відеоогляд матчу УПЛ

У суботу, 11 вересня, на стадіонах Львова, Харкова та Києва відбулися поєдинки 7-го туру вітчизняної прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 7-й тур

11 вересня (субота)

«Шахтар» (Донецьк) — «Дніпро-1» — 2:0 (Фернандо, 15, Траоре, 87).

«Шахтар»: Пʼятов, Вітао, Конопля, Матвієнко, Ісмаїлі (Корнієнко, 62), Степаненко (Маркос Антоніо, 80), Майкон, Педріньо (Марлос, 85), Патрік, Тете (Соломон, 62), Фернандо (Траоре, 62).

До очного протистояння на столичному «Олімпійському», яке відвідав колишній власник «Дніпра» Ігор Коломойський, підопічні італійця Роберто де Дзербі і хорвата Ігора Йовічевіча підійшли, маючи однакові показники в графі «очки». При цьому «Шахтар» раніше виграв у «Дніпра-1» всі п'ять зустрічей УПЛ із загальним рахунком 11:2.

Куди активніше розпочали гірники, які 15 вересня гостьовим поєдинком на полі молдавського «Шерифа» стартують в Лізі чемпіонів, і звітну зустріч. І вже на 15-й хвилині бразилець Фернандо класним ударом після сольного проходу вивів «оранжево-чорних» вперед, забивши свій дебютний гол у сезоні, — 1:0.

Однак перший же повноцінний випад гостей до воріт Пʼятова ледь не закінчився голом. Після подачі кутового і удару головою форварда збірної України Довбика «Шахтар» врятувала штанга.

Після перерви гості, ясна річ, робили все можливе, щоб відігратися, а господарі поля, які несподівано втратили в минулому турі два очки на полі «Миная» (1:1), щоб збільшити свою перевагу. У підсумку удача посміхнулася гірникам, і на 87-й хвилині новачок команди Траоре, забивши свій п'ятий м'яч у чемпіонаті, подвоїв рахунок — 2:0.

«Металіст 1925» (Харків) — «Динамо» (Київ) — 0:2 (Циганков, 47, Гармаш, 53).

«Рух» (Львів) — «Зоря» (Луганськ) — 1:1 (Борячук, 37 — Сайядманеш, 74).

10 вересня (п'ятниця)

«Олександрія» — «Інгулець» (Петрове) — 1:0 (Гринь, 53).

Турнірне становище:

1. «Динамо» — 19 очок (7 матчів);

2. «Шахтар» — 16 (7);

3. «Олександрія» — 14 (7);

4. «Дніпро-1» — 13 (7);

5. «Десна» — 12 (6);

6. «Ворскла» — 11 (6);

7. «Зоря» — 10 (6);

8. «Верес» — 8 (6);

9. «Рух» — 7 (6);

10. «Інгулець» — 7 (7);

11. «Металіст 1925» — 6 (7);

12. «Минай» — 5 (5);

13. «Колос» — 5 (5);

14. «Чорноморець» — 4 (6);

15. «Львів» — 2 (6);

16. «Маріуполь» — 1 (6);

Бомбардири: 5 голів — Віталій Буяльський, Віктор Циганков (обидва — «Динамо»), Лассіна Траоре («Шахтар»); 4 — Артем Довбик («Дніпро-1»), Денис Безбородько («Десна»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Андрій Кулаков («Маріуполь»); 3 — Владислав Кочергін, Реймонд Овусу (обидва — «Зоря»), Андрій Борячук («Рух»).

Також в рамках 7-го туру будуть зіграні матчі: «Минай» — «Чорноморець», «Колос» — «Маріуполь», «Ворскла» — «Десна» (12 вересня), «Верес» — «Львів» (13 вересня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» і «Динамо» дізналися календар поєдинків у Лізі чемпіонів.

Фото ФК «Шахтар»

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