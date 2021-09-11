У вівторок, 14 вересня, «Динамо» домашнім поєдинком на «Олімпійському» проти португальської «Бенфіки» стартує в груповому турнірі Ліги чемпіонів (початок — о 22:00).

ОНЛАЙН ВІДЕО ГОЛІВ У МАТЧІ «ДИНАМО» — «БЕНФІКА»

У колишні роки жереб двічі зводив киян і лісабонців у Лізі чемпіонів (Кубку чемпіонів), і «Бенфіка» виграла у «Динамо» три з чотирьох матчів. У чвертьфіналі розіграшу-1991/1992 «орли» поступилися в Києві — 0:1, але розгромили опонента в Лісабоні — 5:0, а на груповій стадії в сезоні-2016/2017 здолали «біло-синіх» і в гостях (2:0), і вдома (1:0).

Зазначимо, що в нинішньому сезоні команда Жорже Жезуша, лави якої влітку поповнив форвард збірної України Роман Яремчук, не програла жодного з дев'яти офіційних матчів (вісім перемог, одна нічия). У кваліфікації Ліги чемпіонів лісабонці пройшли російський «Спартак» (2:0 і 2:0) і голандський ПСВ «Ейндховен» (2:1 і 0:0), а в чемпіонаті країни здолали «Морейренсе» (2:1), «Ароуку» (2:0), «Жил Вісенте» (2:0), «Тонделу» (2:1) і «Санта-Клару» (5:0). До речі, в останній зустрічі Яремчук вийшов на заміну на 63-й хвилині і через п'ять хвилин вразив ворота команди з Азорських островів (до речі, «Санта-Клара» — найзахідніший професіональний футбольний клуб Європи).

Букмекери бачать фаворитом поєдинку в Києві 37-разового чемпіона Португалії, приймаючи ставки на успіх кожної з команд з такими коефіцієнтами.

«Паріматч»: перемога «Динамо» — 3,40, нічия — 3,35, виграш «Бенфіки» — 2,26.

Favbet: перемога «Динамо» — 3,40, нічия — 3,35, виграш «Бенфіки» — 2,27.

1xBet: перемога «Динамо» — 3,44, нічия — 3,6, виграш «Бенфіки» — 2,23.

William Hill: перемога «Динамо» — 3,30, нічия — 3,40, виграш «Бенфіки» — 2,20.

«Олімп»: перемога «Динамо» — 3,40, нічия — 3,40, виграш «Бенфіки» — 2,26.

Нагадаємо, що в паралельному поєдинку в групі Е змагатимуться іспанська «Барселона» та німецька «Баварія».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» в гостьовому поєдинку чемпіонату України перемогло «Металіст-1925».

Фото ФК «Динамо»

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