18-річна красуня, яка тренувалася на автостоянці, сенсаційно виграла US Open: відеоогляд фіналу

У ніч на неділю, 12 вересня, в присутності 24 тисяч уболівальників на стадіоні Артура Еша у Нью-Йорку відбувся сенсаційний жіночий фінал US Open із загальним призовим фондом 57,5 млн доларів.

У вирішальному протистоянні зійшлися 19-річна кривдниця Еліни Світоліної (а ще Наомі Осаки, Анжелік Кербер і Аріни Соболенко) Лейла Фернандес (73-я ракетка світу) з Канади і 18-річна британська тенісистка Емма Радукану (150-а), яка народилася в… Канаді.

Перший в історії фінал серії «Великого шолома», в якому зустрілися представниці Канади та Великобританії (батько Фернандес — еквадорець, мати — філіппінка, а у Радукану тато — румун, а мама — китаянка), завершився перемогою Емми Радукану в двох сетах — 6:4, 6:3.

18-річна сенсація Відкритого чемпіонату США, що почала виступи в Нью-Йорку… з кваліфікації, заробила 2,5 млн доларів і стала наймолодшою чемпіонкою на «Шоломах» з 2004 року, коли росіянка Марія Шарапова у 17-річному віці виграла титул на Уїмблдоні. Більш того, Радукану — перша за 44 роки британська тенісистка, яка стала чемпіонкою турніру «Великого шолома» (в 1977-му Вірджинія Уейд, яка була присутня на фіналі в США, перемогла на Уїмблдоні).

До речі, перемога на US Open дозволить юній британці, котра тренуватися в дитинстві з батьком на автостоянці поруч з їхнім будинком, піднятися в рейтингу WTA на 127 (!) позицій і влаштуватися на 23-му місці, Лейла Фернандес, яка заробила за вихід до фіналу 1,25 млн доларів, тепер 27-а ракетка світу.

Лейла Фернандес і Емма Радукану

Нагадаємо, що в чоловічому фіналі US Open у неділю, 12 вересня, зіграють перша ракетка світу серб Новак Джокович і другий в рейтингу АТР росіянин Даніїл Медведєв.

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Фото Instagram, Twitter WTA

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