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Спорт

Холіфілд — Белфорт: відео нокауту в бою легенд боксу та UFC

8:36 12 вересня 2021
Евандер Холіфілд і Вітор Белфорт

У ніч на неділю, 12 вересня, на арені Seminole Hard Rock Hotel & Casino в Голівуді (США) в головній події вечора боксу від компанії Triller Fight Club зійшлися 58-річний екс-чемпіон світу в двох дивізіонах американець Евандер Холіфілд (44 перемоги, 29 з них — нокаутом, 10 поразок, 2 нічиї), котрий неприємно здивував уболівальників перед поверненням на ринг, і 44-річний екс-чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) бразилець Вітор Белфорт (26 перемог в ММА, 18 з них — нокаутом, 14 поразок).

Все закінчилося дуже швидко — за 104 секунди. Уже в першому раунді Белфорт відправив Холіфілда на настил рингу потужним аперкотом. Коли ж американський ветеран надумав продовжити бій, бразилець накинувся на нього з серією ударів, змусивши рефері зупинити поєдинок.

Зазначимо, що коментаторами поєдинку в Голлівуді виступили 45-й президент США Дональд Трамп і його син Дональд Трамп-молодший.

Як відомо, в бою проти Белфорта повинен був битися легендарний боксер Оскар де ла Хойя. Але американець заразився коронавірусом, і замість нього терміново знайшли Холіфілда, який не виходив на ринг з моменту завершення кар'єри в 2011 році (тоді американець переміг технічним нокаутом в 10-му раунді данця Брайана Нільсена).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний українець Владислав Сіренко «вирубав» в першому раунді росіянина Олександра Устинова.

Фото Twitter Triller Fight Club

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