Забула включити сигналізацію: олімпійську чемпіонку, яка народилася у Львові, пограбували в Росії

Олімпійська чемпіонка, російська тенісистка Олена Весніна, яка народилася у Львові, стала жертвою пограбування. Будинок спортсменки у Підмосков'ї обчистили, поки вона ходила з чоловіком на вечерю. У 35-річної спортсменки вкрали коштовності і обидві медалі Олімпійських ігор — «золото» Ріо-2016 та «срібло» Токіо-2020.

«Нас не було в будинку лише кілька годин. Коли повернулися з вечері, виявили, що вкрали медалі. Вони лежали в спортивній сумці… не на видному місці. У будь-якому випадку, сейф теж зламали, вкрали коштовності і прикраси, не взяли лише документи», — наводить слова Олени Весніної ТАСС.

Як зізналася тенісистка, вона з чоловіком (бізнесменом Павлом Табунцовим) забула включити сигналізацію, і в момент пограбування система безпеки була відключена. Точний збиток від пограбування поки не підрахували. Тенісистка вже звернулася до поліції із заявою про пограбування і повідомила, що правоохоронці проводять огляд будинку.

Олена Весніна з чоловіком і донькою

Зазначимо, що колишня перша ракетка світу в парному розряді Олена Весніна — олімпійська чемпіонка-2016 в парі з Катериною Макаровою, а також срібний призер Ігор-2020 у Токіо в міксті з Асланом Карацевим. Також вона триразова володарка титулів WTA в одиночному розряді і 19-разова чемпіонка турнірів WTA в парі. Крім того, на її рахунку перемоги в парному розряді на трьох змаганнях «Великого шолома» — «Ролан Гаррос"-2013, US Open-2014 і Уїмблдоні-2017. За свою кар'єру Весніна заробила понад 13 млн доларів призових.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зловмисники пограбували клубний магазин мадридського «Реала».

Фото Instagram

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