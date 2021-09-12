У вівторок, 14 вересня, на знаменитій арені «Камп Ноу» в столиці Каталонії відбудеться поєдинок 1-го туру групової стадії Ліги чемпіонів між іспанською «Барселоною» та німецькою «Баварією», яку очолив новий тренер Юліан Нагельсман (в паралельному поєдинку в групі Е зіграють «Динамо» та «Бенфіка»).

У колишні роки гранди європейського футболу перетиналися один з одним в офіційних матчах 11 разів. Сім перемог в активі німців, двічі опоненти зіграли внічию і дві зустрічі виграли каталонці (різниця м'ячів — 26:16 на користь мюнхенців). Ясна річ, окремо стоїть ганебна поразка «Барселони» на арені «Да Луш» у Лісабоні в минулому році — 2:8. Ліонель Мессі пішов до «ПСЖ», але ж у інших футболістів «Барси» бажання поквитатися з «Баварією» за приниження напевно не пропало.

У черговому турі чемпіонату Німеччини мюнхенці розгромили в гостях «Лейпциг» — 4:1 (Левандовські, 12, з пенальті, Мусіала, 47, Сане, 54, Чупо-Мотінг, 90+2 — Ляймер, 58). А ось зустріч каталонців проти «Севільї» в Ла Лізі перенесли.

Відеоогляд матчу «Лейпциг» — «Баварія» — 1:4

У прямій трансляції зустріч «Барселона» — «Баварія» покаже о 22:00 відеосервіс MEGOGO. Крім того, пряма трансляція зі стадіону «Камп Ноу» запланована на телеканалі «Матч! Футбол 1» (Росія).

Ліга чемпіонів. 1-й тур. Група Е

14 вересня (вівторок)

«Барселона» — «Баварія» 22:00 MEGOGO, «Матч! Футбол 1 «

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери дали свої прогнози на матч Ліги чемпіонів «Динамо» — «Бенфіка».

Фото uefa.com

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