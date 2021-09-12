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Спорт

Чемпіон Європи з футболу підлим ударом в щелепу «вирубав» суперника: відео інциденту

19:15 12 вересня 2021
Пепе

Чемпіон Європи з футболу і переможець Ліги націй у складі збірної Португаліїї, 38-річний захисник «Порту» Пепе, який відомий за виступами за «Реал», опинився в епіцентрі скандалу.

На 32-й хвилині поєдинку проти чемпіона країни «Спортинга» (1:1) знаменитий футболіст під час подачі кутового нишком зарядив кулаком в щелепу капітану суперників Себастьяну Коатесу, відправивши уругвайця в нокдаун.

Найцікавіше, що підлість Пепе залишилася непоміченою не лише арбітром, а й відеоасистентом.

Щоправда, через 11 хвилин триразовий переможець Ліги чемпіонів отримав-таки «гірчичника», але вже за сутичку з іншим гравцем «Спортинга» — Педро Порро.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіста «Славії» побили після матчу Ліги Європи.

Фото ФК «Порту»

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