Порятунок «пораненої» «Десни» і сюрприз від хлопців Маркевича: відеоогляди матчів УПЛ

У суботу, 12 вересня, на стадіонах в Ужгороді, Ковалівці і Полтаві відбулися ще три зустрічі 7-го туру вітчизняної прем'єр-ліги, в яких незмінно забивали по чотири м'ячі.

Чемпіонат України. 7-й тур

12 вересня (неділя)

«Ворскла» (Полтава) — «Десна» (Чернігів) — 2:2 (Пуцлін, 4, Степанюк, 16 — Волошин, 26, Безбородько, 32).

На поєдинок до Полтави підопічні Олександра Рябоконя прибутку після двох болючих поразок від «Динамо» і «Вереса» з однаковим рахунком 0:4. Нічого хорошого, здавалося, не чекає на «поранену» «Десну» і на стадіоні «Ворскли», яка вже в дебюті повела — 2:0. Ось тільки хлопці з Чернігова, незважаючи на серйозні заборгованості із зарплатою, виявилися не боязкого десятку і вже до перерви завдяки точним ударам орендованого у «Динамо» Волошина (дебютний м'яч Вікентія в УПЛ) та форварда Безбородько зрівняли рахунок.

Після перерви «рубка» на полі з обопільними шансами на успіх продовжилася, але прекрасно на останніх рубежах суперників діяли голкіпери Різник та Мисак. У підсумку — розкішна нічия. До слова, «Ворскла» не може перемогти «Десну» на своєму полі вже в п'яти (!) поєдинках поспіль.

«Минай» — «Чорноморець» (Одеса) — 2:2 (Байдал, 42, з пенальті, Вишневський, 53 — Ванат, 57, Авагімян, 64).

Молодій команді Юрія Мороза завдяки точним ударам Ваната і Авагімяна вдалося в Ужгороді відігратися з 0:2. Більш того, у одеситів був шанс вирвати перемогу, але Цітаїшвілі з вигідної позиції пробив у штангу, а добивання Брагару заблокував захисник.

До речі, на останніх хвилинах зустрічі «Минай», здавалося, міг претендувати на пенальті. Але рефері замість призначення 11-метрового удару показав досвідченому Селезньову жовту картку за симуляцію.

«Колос» (Ковалівка) — «Маріуполь» — 1:3 (Лисенко, 72 — Топалов, 16, 90+1, Кулаков, 26).

Клуб з Ковалівки, який після розгромної поразки на полі «Динамо» (0:7) відправив у відставку головного тренера Руслана Костишина, проводив першу зустріч під керівництвом виконувача обов'язків наставника команди 41-річного білоруса Сергія Кузнєцова (колишнього помічника Костишина).

І вже на 16-й хвилині гравці «Колоса» після точного удару Топалова виявилися в ролі тих, хто відіграється. Більш того, ще до перерви маріупольці зусиллями свого найкращого бомбардира Кулакова (п'ять м'ячів) забили другий гол.

Досвідчений Лисенко у другому таймі, здавалося, подарував уболівальникам «Колоса» надію на порятунок, але швидка контратака «Маріуполя» на 91-й хвилині остаточно «поховала» сільську команду.

Перша в сезоні перемога дозволила підопічним Остапа Маркевича залишити останнє місце в турнірній таблиці, а ось програшна серія «Колоса» (із загальним рахунком 1:11) зросла до трьох поєдинків.

11 вересня (субота)

«Шахтар» (Донецьк) — «Дніпро-1» — 2:0 (Фернандо, 15, Траоре, 87).

«Металіст 1925» (Харків) — «Динамо» (Київ) — 0:2 (Циганков, 47, Гармаш, 53).

«Рух» (Львів) — «Зоря» (Луганськ) — 1:1 (Борячук, 37 — Сайядманеш, 74).

10 вересня (п'ятниця)

«Олександрія» — «Інгулець» (Петрове) — 1:0 (Гринь, 53).

Турнірне становище:

1. «Динамо» — 19 очок (7 матчів);

2. «Шахтар» — 16 (7);

3. «Олександрія» — 14 (7);

4. «Десна» — 13 (7);

5. «Дніпро-1» — 13 (7);

6. «Ворскла» — 12 (7);

7. «Зоря» — 11 (7);

8. «Рух» — 8 (7);

9. «Верес» — 8 (6);

10. «Інгулець» — 7 (7);

11. «Минай» — 6 (6);

12. «Металіст 1925» — 6 (7);

13. «Чорноморець» — 5 (7);

14. «Колос» — 5 (6);

15. «Маріуполь» — 4 (7);

16. «Львів» — 2 (6).

Бомбардири: 5 голів — Віталій Буяльський, Віктор Циганков (обидва — «Динамо»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Денис Безбородько («Десна»); 4 — Артем Довбик («Дніпро-1»); 3 — Владислав Кочергін, Реймонд Овусу (обидва — «Зоря»), Андрій Борячук («Рух»), Артур Авагімян («Чорноморець»).

Також в рамках 7-го туру 13 вересня відбудеться матч «Верес» — «Львів».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі матч Ліги чемпіонів «Динамо» — «Бенфіка».

Фото ФК «Колос»

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