Джокович зламав ракетку та програв фінал US Open: відеоогляд матчу

У ніч на понеділок, 13 вересня, у Нью-Йорку пройшов фінал чоловічого US Open із загальним призовим фондом 57,5 млн доларів.

На відміну від жіночих змагань, де у вирішальному поєдинку сенсаційно зійшлися молоді Емма Радукану та Лейла Фернандес, тут титул розігрували перші два номери рейтингу АТР — серб Новак Джокович та росіянин Данило Медведєв.

Якщо в активі Новака перед US Open було 20 перемог на турнірах «Великого шолома» в кар'єрі (з них три — у США), то Данило, незважаючи на високу позицію в рейтингу, не міг похвалитися подібними досягненнями, лише двічі доходивши до фіналів. Причому в одному з них, на Відкритому чемпіонаті Австралії в нинішньому році, поступився у вирішальному поєдинку саме Джоковичу.

Цього разу гра не склалася у найкращого тенісиста світу з першого гейму, який він віддав росіянину, а потім і програв перший сет. При цьому Новак помітно нервував і в одному з епізодів зламав ракетку, тричі в серцях вдаривши по корту.

Виплеск емоцій не допоміг, і другий сет Медведєв знову забрав завдяки одному брейку. Третю партію Джокович і взагалі почав із рук геть погано, поступаючись 0:4, і в підсумку врятувати ситуацію вже не вдалося.

У підсумку 4:6, 4:6, 4:6 — серб зазнав несподіваної поразки та не зміг слідом за Australian Open, «Ролан Гарросом» та «Уїмблдоном» виграти й US Open, а разом із ним і вперше в кар'єрі завоювати «Великий шолом» за підсумками сезону.

Несподіваним успіх на турнірі виявився і для самого росіянина. «Не можу повірити…», — написав Медведєв на своїй сторінці в Instagram, розмістивши серію фото з трофеєм.

До слова, Данило, який заробив 2,5 млн доларів («гаманець» Джоковича поповнився на 1,25 млн в американській валюті) став першим представником Росії за 15 років, кому вдалося виграти US Open — попередньою тріумфаторкою була Марія Шарапова в 2005-му.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що румунська тенісистка Сімона Халеп, яка зменшила собі груди на чотири розміри, виходить заміж за мільйонера.

109

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter