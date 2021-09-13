У середу, 15 вересня, донецький «Шахтар» стартує в груповому турнірі Ліги чемпіонів. Підопічні Роберто де Дзербі в першому турі зіграють на виїзді з молдавським «Шерифом» (початок — о 19:45, арбітр — Деніз Айтекін із Німеччини).

ОНЛАЙН ВІДЕО ГОЛІВ У МАТЧІ «ШЕРИФ» — «ШАХТАР»

У колишні роки жереб одного разу, в 2003 році, зводив гірників та тираспольців у кваліфікації Ліги чемпіонів, і тоді донецький клуб після виїзної нічиї (0:0) обіграв суперника вдома (2:0), пройшовши до наступного раунду.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні молдавська команда під керівництвом українського фахівця Юрія Вернидуба вперше в історії подолала чотири (!) кваліфікаційні раунди, не програвши при цьому жодного матчу, і пробилася до когорти найсильніших. Стартувавши ще на початку липня, тираспільці послідовно виявилися сильнішими за албанську «Теуту» (4:0 у гостях та 1:0 удома), вірменський «Алашкерт» (1:0 у гостях та 3:1 удома), сербську «Црвену Звєзду» (1:1 у гостях та 1:0 удома) та загребське «Динамо» (3:0 удома та 0:0 у гостях).

Нагадаємо, «Шахтарю», для того щоб пробитися до групового етапу, потрібно було подолати два кваліфікаційні етапи. Гірники спочатку обіграли бельгійський «Генк» (2:1 у гостях та 2:1 удома), а потім зламали опір французького «Монако» (1:0 у гостях та 2:2 у додатковий час удома).

Букмекери бачать фаворитом поєдинку в Тирасполі український клуб, виставивши наступні коефіцієнти.

«Паріматч»: перемога «Шерифа» — 4,40, нічия — 3,65, виграш «Шахтаря» — 1,86.

«Фаворит»: перемога «Шерифа» — 5,30, нічия — 3,65, виграш «Шахтаря» — 1,75.

1xBet: перемога «Шерифа» — 5,0, нічия — 3,50, виграш «Шахтаря» — 1,876.

William Hill: перемога «Шерифа» — 4,75, нічия — 3,50, виграш «Шахтаря» — 1,80.

«Олімп»: перемога «Шерифа» — 4,48, нічия — 3,74, виграш «Шахтаря» — 1,85.

Нагадаємо, що в паралельному поєдинку в групі D зіграють міланський «Інтер» та мадридський «Реал».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» ушосте поспіль обіграв «Дніпро-1» в чемпіонаті України.

Фото ФК «Шахтар»

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