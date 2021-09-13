26.64 / 26.83 31.32 / 31.64
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Динамо» — «Бенфіка»: онлайн-відеотрансляція прес-конференції Мірчі Луческу

15:21 13 вересня 2021
Мірча Луческу

У понеділок, 13 вересня, головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу разом з одним із футболістів поспілкуються з представниками ЗМІ перед стартовим поєдинком групового етапу Ліги чемпіонів проти португальської «Бенфіки», який відбудеться у вівторок, 14 вересня, на столичному «Олімпійському» (початок — о 22:00).

ОНЛАЙН ВІДЕО ГОЛІВ У МАТЧІ «ДИНАМО» — «БЕНФІКА»

Відео прес-конференції Мірчі Луческу в режимі онлайн, яку проведе Youtube-канал «Динамо» Київ, дивіться, починаючи з 17:30, на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Нагадаємо, що «Динамо» в хорошому настрої підходить до майбутнього поєдинку, після перемоги над «Металістом 1925» (2:0) продовжуючи одноосібно очолювати турнірну таблицю в чемпіонаті України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі зустріч «Динамо» — «Бенфіка».

Фото ФК «Динамо»

84

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Полякова з чоловіком і дітьми

«Штормить тихо»: Оля Полякова пояснила, чому живе з чоловіком, не дивлячись на відсутність пристрасті у стосунках

рахунки

Платіжку чекати не потрібно: «Нафтогаз» роз'яснив побутовим споживачам, як і коли платити за газ

Рапан

Не медузи: вчені назвали тварину, що становить реальну загрозу для Азовського моря

Потап і Настя Каменських

Потап назвав причину, чому у них з Каменських немає спільних дітей

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.