У понеділок, 13 вересня, головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу разом з одним із футболістів поспілкуються з представниками ЗМІ перед стартовим поєдинком групового етапу Ліги чемпіонів проти португальської «Бенфіки», який відбудеться у вівторок, 14 вересня, на столичному «Олімпійському» (початок — о 22:00).

ОНЛАЙН ВІДЕО ГОЛІВ У МАТЧІ «ДИНАМО» — «БЕНФІКА»

Відео прес-конференції Мірчі Луческу в режимі онлайн, яку проведе Youtube-канал «Динамо» Київ, дивіться, починаючи з 17:30, на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Нагадаємо, що «Динамо» в хорошому настрої підходить до майбутнього поєдинку, після перемоги над «Металістом 1925» (2:0) продовжуючи одноосібно очолювати турнірну таблицю в чемпіонаті України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі зустріч «Динамо» — «Бенфіка».

Фото ФК «Динамо»

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