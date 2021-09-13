Можна і шию скрутити: Джошуа показав незвичну вправу перед боєм з Усиком

Володар чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO та IBF британський суперважковаговик Ентоні Джошуа, який вразив фізичною формою перед боєм з Олександром Усиком, продемонстрував незвичну вправу на тренуванні.

Боксер оригінально розім'явся, упершись головою в ринг. Варто сказати, що людина без спеціальної підготовки цілком могла і шию собі скрутити…

Також Джошуа порівняв Усика, який не так давно купив собі за мільйони елітний позашляховик, з його знаменитим співвітчизником Володимиром Кличком. «Володимир Кличко — мій найскладніший суперник у кар'єрі на даний момент. Володимира та Олександра важко порівняти: це абсолютно різні боксери, що використовують у своєму арсеналі різні прийоми, схеми ведення бою, стійки та інше. Кличко — легенда боксу, він протягом десяти років не знав рівних у суперважкій вазі. Більше 60 боїв, подолання важких поразок на шляху до тріумфу. Я вважаю, що Кличко — номер один, а Олександр Усик може бути другим у цьому списку», — сказав Джошуа в ефірі IFL TV.

Нагадаємо, що бій між Джошуа та Усиком пройде менш ніж за два тижні, 25 вересня, в Лондоні на «Тоттенхем Стедіум».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що вага Усика перевалила за сотню кілограмів перед боєм із Джошуа.

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