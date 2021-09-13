У середу, 15 вересня, донецький «Шахтар» 15-й раз стартує в груповому турнірі Ліги чемпіонів. На стадіоні «Шериф» у Тирасполі підопічні Роберто де Дзербі зіграють проти 19-разового чемпіона Молдови та 10-разового володаря Кубка країни — «Шерифа». Букмекери дали свої прогнози на майбутню зустріч, яку довірено судити німцю Денізу Айтекіну.

ОНЛАЙН ВІДЕО ГОЛІВ У МАТЧІ «ШЕРИФ» — «ШАХТАР»

Після паузи, пов'язаної з матчами збірних, суперники провели чергові матчі у своїх національних чемпіонатах. Гірники в рамках 7-го туру УПЛ обіграли на НСК «Олімпійський» у Києві «Дніпро-1», що входив до трійки лідерів, — 2:0 (Фернандо, 15, Траоре, 87) і як і раніше посыдають друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від «Динамо» на два очки.

У свою чергу, команда Юрія Вернидуба після сенсаційної поразки в стартовому турі від «Бєльців» (0:1) відсвяткувала вже четверту перемогу поспіль. Цього разу жертвою тираспольців виявився «Петрокуб» — 2:0 (Кастаньєда, 71, Яхшибоєв, 76). «Шериф» із 12 очками посідає четверте місце в турнірній таблиці, відстаючи від «Мілсамі» на вісім очок, щоправда при цьому тираспільці провели на три гри менше.

Відеоогляд матчу «Шериф» — «Петрокуб» — 2:0

У прямій трансляції на території України поєдинок «Шериф» — «Шахтар» покаже о 19:45 відеосервіс MEGOGO. Крім того, пряма трансляція з Києва запланована на телеканалі «Матч!» (Росія).

Ліга чемпіонів. 1-й тур. Група D

15 вересня (середа)

«Шериф» — «Шахтар» 19:45 MEGOGO, «Матч!»

Нагадаємо, що в іншому поєдинку в квартеті D на міланському «Джузеппе Меацца» о 22:00 за київським часом зійдуться італійський «Інтер» та мадридський «Реал».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що натуралізований бразилець Марлос відмовився виступати за збірну України.

Фото ФК «Шахтар»

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