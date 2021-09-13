«Верес» зіпсував дебют Дулубу біля керма «Львова»: відеоогляд матчу УПЛ

У понеділок, 13 вересня, матчем у Луцьку завершилася ігрова програма 7-го туру вітчизняної прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 7-й тур

13 вересня (понеділок)

«Верес» (Рівне) — «Львів» — 1:0 (Кучеров, 53).

Поєдинок на стадіоні «Авангард» був примітний тим, що біля керма гостей дебютував білоруський фахівець Олег Дулуб, знайомий українському вболівальнику по роботі в «Карпатах» та «Чорноморці». Ось тільки зміна тренера, як виявилося, до позитивних змін у «Львова» в плані набору очок не призвела.

«Верес» забив єдиний м'яч на початку другого тайму та спокійно довів матч до перемоги, яка збільшила переможну серію рівненського клубу до трьох поєдинків. Примітно, що команда Юрія Вірта забила зі старту сезону 8 м'ячів, і всі записали на свій рахунок різні футболісти.

12 вересня (неділя)

«Ворскла» (Полтава) — «Десна» (Чернігів) — 2:2 (Пуцлін, 4, Степанюк, 16 — Волошин, 26, Безбородько, 32).

«Минай» — «Чорноморець» (Одеса) — 2:2 (Байдал, 42, з пенальті, Вишневський, 53 — Ванат, 57, Авагімян, 64).

«Колос» (Ковалівка) — «Маріуполь» — 1:3 (Лисенко, 72 — Топалов, 16, 90+1, Кулаков, 26).

11 вересня (субота)

«Шахтар» (Донецьк) — «Дніпро-1» — 2:0 (Фернандо, 15, Траоре, 87).

«Металіст 1925» (Харків) — «Динамо» (Київ) — 0:2 (Циганков, 47, Гармаш, 53).

«Рух» (Львів) — «Зоря» (Луганськ) — 1:1 (Борячук, 37 — Сайядманеш, 74).

10 вересня (п'ятниця)

«Олександрія» — «Інгулець» (Петрове) — 1:0 (Гринь, 53).

Турнірне становище:

1. «Динамо» — 19 очок (7 матчів);

2. «Шахтар» — 16 (7);

3. «Олександрія» — 14 (7);

4. «Десна» — 13 (7);

5. «Дніпро-1» — 13 (7);

6. «Ворскла» — 12 (7);

7. «Зоря» — 11 (7);

8. «Верес» — 11 (7);

9. «Рух» — 8 (7);

10. «Інгулець» — 7 (7);

11. «Минай» — 6 (6);

12. «Металіст 1925» — 6 (7);

13. «Чорноморець» — 5 (7);

14. «Колос» — 5 (6);

15. «Маріуполь» — 4 (7);

16. «Львів» — 2 (7).

Бомбардири: 5 голів — Віталій Буяльський, Віктор Циганков (обидва — «Динамо»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Денис Безбородько («Десна»); 4 — Артем Довбик («Дніпро-1»); 3 — Владислав Кочергін, Реймонд Овусу (обидва — «Зоря»), Андрій Борячук («Рух»), Артур Авагімян («Чорноморець»).

У рамках 8-го туру чемпіонату України будуть зіграні такі матчі: «Десна» — «Рух» (17 вересня), «Інгулець» — «Колос», «Маріуполь» — «Шахтар», «Дніпро-1» — «Верес», «Динамо» — «Олександрія» (18 вересня), «Ворскла» — «Минай», «Зоря» — «Чорноморець», «Львів» — «Металіст 1925» (19 вересня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі матч Ліги чемпіонів «Динамо» — «Бенфіка».

Фото ФК «Верес»

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