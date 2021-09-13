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Спорт

«Стільки ніжності та краси»: вагітна дружина футболіста «Динамо» опублікувала сміливе фото

22:46 13 вересня 2021
Артем Шабанов із дружиною Юліанною

Дружина футболіста київського «Динамо» Артема Шабанова, Юліанна, з якою спортсмен розписався на початку липня нинішнього року, опублікувала в соціальних мережах відверте фото.

Дівчина, не соромлячись свого цікавого положення, вирішила повністю оголитися, і, завбачливо прикривши груди, поділилася знімком зі своїми підписниками (яких у неї 146 тисяч). «Фото вогонь», «Стільки ніжності та краси», «Божественно красиво», — не могли нахвалити знімок у коментарях.

Нагадаємо, що Артем Шабанов узимку 2021-го перейшов на правах оренди до польської «Легії», але після завершення угоди повернувся до розташування «Динамо».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Влада Седан показала, як Зінченко зустрів її з дочкою з пологового будинку.

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