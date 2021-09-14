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Спорт

Помер знаменитий український олімпійський чемпіон-рекордсмен Юрій Сєдих

15:02 14 вересня 2021
Юрій Сєдих

На 67-му році пішов із життя дворазовий олімпійський чемпіон у метанні молота Юрій Сєдих, якого в 2013-му включили до Зали слави легкої атлетики.

Вихованець київської школи метання молота, на міжнародних змаганнях виступав за ЦСКА. Двічі поспіль, у Монреалі-1976 та Москві-1980, завоював «золото» Олімпійських ігор, також став срібним призером Олімпіади-1988 у Сеулі.

Крім олімпійських нагород, Юрій став чемпіоном світу в 1991-му, а також тричі — в 1978-му, 1982-му та 1986-му — тріумфував на чемпіонатах Європи. І понині Сєдих належить рекорд у метанні молота — на ЧЄ-1986 у Штутгарті він «закинув» снаряд на 86,74 м.

Відео світового рекорду Юрія Сєдих

Останнім часом Сєдих разом із сім'єю мешкав у Парижі. Його дружина — Наталія Лісовська — також володарка світового рекорду в штовханні ядра (22,63 м), який тримається з 1987 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний український олімпійський чемпіон зі спортивної ходьби Володимир Голубничий.

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