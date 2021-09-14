У четвер, 16 вересня, луганська «Зоря» стартує на груповому етапі нового турніру — Ліги конференцій. Підопічні Віктора Скрипника зіграють на виїзді з чемпіоном Норвегії — «Буде-Глімтом» (арбітр — Денніс Хіглер із Нідерландів).

Норвезький клуб, який уперше в історії став найсильнішим у своїй країні, раніше ніколи не перетинався в єврокубках з українськими командами. А у «Зорі» вже є успішний досвід зустрічі з представниками Скандинавії — в 2014-му в третьому кваліфікаційному раунді луганчани впоралися з «Мольде» (1:1 удома та 2:1 на виїзді).

У нинішньому єврокубковому сезоні «Буде-Глімт» стартував у першому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, де поступився польській «Легії» (2:3 удома та 0:2 на виїзді). Після цього норвежці продовжили свою участь у Лізі конференцій, де послідовно обіграли ісландський «Валюр» (3:0 у гостях та 3:0 удома), косовську «Приштіну» (1:2 у гостях та 2:0 удома) та литовський «Жальгіріс» (2:2 у гостях та 1:0 удома). «Зоря» же, стартувавши в раунді плей-оф Ліги Європи, поступилася австрійському «Рапіду» (0:3 у гостях та 2:3 вдома), після чого вийшла відразу до групового турніру Ліги конференцій.

Букмекери в майбутньому протистоянні бачать фаворитом норвезький клуб. Наприклад, аналітики контори «Фаворит» на перемогу «Буде-Глімт» дають коефіцієнт 1,84, на нічию — 3,70, на виграш «Зорі» — 4,20.

У прямій трансляції на території України поєдинок «Буде-Глімт» — «Зоря», починаючи з 22:00, покаже відеосервіс MEGOGO.

Ліга конференцій. Група С. 1-й тур

16 вересня (четвер)

«Буде-Глімт» — «Зоря» 22:00 MEGOGO

Додамо, що в іншому матчі квартету С у Римі на «Стадіо Олімпіко» зіграють італійська «Рома» та болгарський ЦСКА.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямому ефірі матч групового етапу Ліги чемпіонів «Динамо» — «Бенфіка».

Фото ФК «Зоря»

47

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter