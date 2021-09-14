«Динамо» на старті Юнацької ліги УЄФА розгромило триразового фіналіста турніру «Бенфіку»

У вівторок, 14 вересня, в Києві на стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського пройшов матч 1-го туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА між столичним «Динамо» та португальською «Бенфікою».

Юнацька ліга УЄФА. 1-й тур

14 вересня (вівторок)

«Динамо» (Київ, Україна) — «Бенфіка» (Лісабон, Португалія) — 4:0 (Боль, 9, Бражко, 65, з пенальті, Волошин, 79, Діалло, 81).

«Динамо»: Нещерет, Бенедюк, Боль, Дячук, Вівчаренко, Бражко (Мельниченко, 90), Царенко (Скрипник, 83), Яцик, Волошин (Слесар, 83), Діалло (Танчак, 89), Попов (Горбач, 83).

Суперником «біло-синіх» по стартовому поєдинку був триразовий фіналіст Юнацької ліги УЄФА. Раніше, у 2016-му, команди вже перетиналися в турнірі, і тоді динамівці і вдома, і на виїзді обіграли суперника з однаковим рахунком 2: 1.

Супроводжував успіх підопічним екс-футболіста «Динамо» Ігоря Костюка, що святкує 14 вересня 46-й день народження, і на цей раз. Господарі досить швидко відкрили рахунок, коли на 9-й хвилині центральний захисник Антон Біль вдало замкнув навіс зі штрафного. Подвоїти свою перевагу динамівцям вдалося на 65-й хвилині — сенегальський легіонер Самба Діалло заробив пенальті, який впевненим ударом реалізував Володимир Бражко. А потім протягом двох хвилин, з 79-ї по 81-у, «біло-сині» добили суперника. Спочатку Назар Волошин після заблокованого свого удару підібрав м'яча у штрафному майданчику та другим дотиком пробив повз воротаря, а потім Діалло змістився з лівого флангу в центр і точно пробив у кут із лінії штрафного майданчика. У підсумку, 4:0 — надупевнений старт «Динамо» у престижному турнірі.

Відзначимо, що в іншому матчі групи каталонська «Барселона» приймає на своєму полі мюнхенську «Баварію». Після першого тайму в столиці Каталонії попереду поки господарі — 1:0 (Луцці Ранхель, 24).

Додамо, що в другому турі, який пройде 29 вересня, «Динамо» зіграє в Мюнхені з «Баварією», а «Бенфіка» прийме в Лісабоні «Барселону».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися в прямому ефірі матч Ліги чемпіонів «Динамо» — «Бенфіка» .

Фото ФК «Динамо»

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