В Узбекистані зарізали чемпіона світу з самбо

У Ташкенті від отриманих ножових поранень помер чемпіон світу з самбо серед юніорів Камоліддін Расулов.

Як повідомляє видання Daryo, злочин стався ввечері 13 вересня в одному з районів столиці Узбекистану. За даними Генеральної прокуратури країни, приблизно о 21:30 Расулову подзвонив інший дзюдоїст, чемпіон країни Ш. Т., заявивши, що його здоров'я погіршилося через вживання вітамінів, що були куплені за порадою Камоліддіна. І, мовляв, лікарі назвали його хворобу невиліковною.

Після цього спортсмени зустрілися особисто, і між ними стався конфлікт. «В ході сварки Ш. Т. кілька разів ударив Камоліддіна Расулова кухонним ножем у різні частини тіла, здійснивши тим самим навмисне вбивство», — йдеться в повідомленні Генпрокуратури.

Підозрюваний Ш. Т. уже затриманий. За даним фактом прокуратура Учтепінського району Ташкента порушила кримінальну справу за частиною 1 статті 97 Кримінального кодексу.

Відзначимо, що Расулов став чемпіоном світу з самбо серед юніорів у 2012 році, після чого одного разу, в 2019-му, завоював «срібло» на домашньому гран-прі.

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