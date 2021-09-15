Невдала помста «Барселони» і чотири пенальті за тайм у Севільї: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 14 вересня, на стадіонах України, Іспанії, Швейцарії та Франції відбулися вісім поєдинків групової стадії Ліги чемпіонів, в якій у боротьбу за трофей вступлять 32 клуби.

Група Е

«Динамо» (Україна) — «Бенфіка» (Португалія) — 0:0.

«Барселона» (Іспанія) — «Баварія» (Німеччина) — 0:3 (Мюллер, 34, Левандовські, 56, 85).

Напевно ніхто не забув, що остання дуель суперників у чвертьфіналі Ліги чемпіонів-2019/2020 закінчилася ганебною поразкою «Барселони» з рахунком 2:8. Мессі вже пішов до «ПСЖ», але у його каталонських ексодноклубників зуб на «Баварію», звичайно ж, залишився.

Втім, мюнхенці (з новим тренером Юліаном Нагельсманом) куди активніше і продуктивніше провели зустріч. На 34-й хвилині чемпіон світу Мюллер за допомогою рикошету від суперника вивів свою команду вперед (частіше, ніж Томас, — сім разів — у ворота «Барси» в Лізі чемпіонів не забивав ніхто), а на 56-й і 85-й — Левандовські довів справу до чергового розгрому каталонського гранда. Помста «Барси», у якої в графі «удари в площину» — промовистий нуль, переноситься… До речі, «Баварія» не йде з поля без голу в 23 матчах ЛЧ поспіль, а Левандовські — у 18 зустрічах у всіх турнірах! У наступному турі (гра — 29 вересня) до Мюнхена їде «Динамо».

Група F

«Янг Бойз» (Швейцарія) — «Манчестер Юнайтед» (Англія) — 2:1 (Нгамале, 66, Сібачо, 90+5 — Кріштіану Роналду, 13). На 35-й хвилині вилучений Ван-Біссака («МЮ»).

Кріштіану Роналду, який повернувся до «МЮ» після 12-річної перерви, вийшов на матч у Берні в стартовому складі гостей і повторив рекорд за кількістю матчів у турнірі, що належить легендарному іспанському голкіперу Ікеру Касільясу (в обох — по 177 поєдинків).

Більш того, вже на 13-й хвилині португалець став автором першого м'яча ЛЧ-2021/2022 і свого 135-го точного удару в турнірі. При цьому «Янг Бойз» — 36-а команда, ворота якої португалець вразив у Лізі чемпіонів (стільки ж «жертв» у Ліонеля Мессі).

Ось тільки гостям з Манчестера, які залишилися на 35-й хвилині в меншості, не вдалося вивезти зі штучного газону арени «Ванкдорф» навіть нічию. На 95-й хвилині Сібачо «поховав» Кріштіану і компанію. Якщо що, статистика ударів по воротах у цій зустрічі — 20:2 на користь швейцарців.

До речі, Кріштіану Роналду в цей вечір опинився в центрі уваги ще до стартового свистка рефері. Під час розминки найкращий бомбардир ЛЧ «вирубав» м'ячем жінку-стюарда і відразу побіг перевірити, чи все з нею гаразд. А після матчу Кріштіану Роналду подарував постраждалій свою футболку.

«Вільярреал» (Іспанія) — «Аталанта» (Італія) — 2:2 (Трігерос, 39, Груневелд, 73 — Фройлер, 6, Гозенс, 83). На 84-й хвилині вилучений Коклен («Вільярреал»).

Один з лідерів збірної України Руслан Малиновський відіграв до 71-ї хвилини і допоміг команді з Бергамо зачепитися за очки на полі переможця Ліги Європи.

Група G

«Лілль» (Франція) — «Вольфсбург» (Німеччина) — 0:0. На 63-й хвилині вилучений Брукс («Вольфсбург»).

«Севілья» (Іспанія) — «Зальцбург» (Австрія) — 1:1 (Ракітіч, 41, з пенальті — Сучіч, 21, з пенальті). На 13-й хвилині Адейємі, а на 37-й — Сучіч (обидва — «Зальцбург») не реалізували пенальті, на 51-й — вилучений Ен-Несірі («Севілья»).

Чемпіон Австрії «Зальцбург» виставив на гру на арені «Рамон Санчес Пісхуан» наймолодший склад у Лізі чемпіонів з 2009 року (середній вік — 22 роки і 220 днів), коли «Арсенал» приймав «Олімпіакос» (21 рік і 215 днів). І вже у стартовій 45-хвилинці «юні» гості заробили три (!) пенальті, щоправда, реалізувавши лише другий 11-метровий.

Це ще що! Перед перервою білоруський рефері Кульбаков призначив четверту (!) «точку» в поєдинку, чого раніше не траплялося в Лізі чемпіонів ніколи. Шоправда, цього разу — вже у ворота «Зальцбурга», і віце-чемпіон світу Ракітіч не схибив, ставши автором 100-го голу «Севільї» у ЛЧ (з урахуванням кваліфікації). З гри суперники в цей вечір вирішили не забивати.

Група Н

«Челсі» (Англія) — «Зеніт» (Росія) — 1:0 (Лукаку, 69).

«Мальме» (Швеція) — «Ювентус» (Італія) — 0:3 (Алекс Сандро, 23, Дібала, 45, з пенальті, Мората, 45+1).

У середу, 15 вересня, в Лізі чемпіонів відбудуться стартові зустрічі ще в чотирьох групах Ліги чемпіонів: група А — «Брюгге» (Бельгія) — «ПСЖ» (Франція), «Манчестер Сіті» (Англія) — «Лейпциг» (Німеччина); група В — «Ліверпуль» (Англія) — «Мілан» (Італія), «Атлетико» (Іспанія) — «Порту» (Португалія); група С — «Спортинг» (Португалія) — «Аякс» (Нідерланди), «Бешикташ» (Туреччина) — «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина); група D — «Шериф» (Молдова) — «Шахтар» (Україна), «Інтер» (Італія) — «Реал» (Іспанія).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі зустріч Ліги конференцій «Буде-Глімт» (Норвегія) — «Зоря» (Україна).

Фото uefa.com

140

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter