Скасований на 93-й хвилині гол Шапаренка позбавив «Динамо» перемоги над «Бенфікою»: відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

У вівторок, 14 вересня, київське «Динамо» в рамках 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів приймало на НСК «Олімпійський» багаторазового чемпіона Португалії — лісабонську «Бенфіку».

Ліга чемпіонів. Група Е. 1-й тур

14 вересня (вівторок)

«Динамо» (Київ, Україна) — «Бенфіка» (Лісабон, Португалія) — 0:0

«Динамо»: Бойко, Кендзьора, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук (к), Шапаренко, Циганков (Караваєв, 76), де Пена (Вербич, 76), Буяльський, Шкурін (Гармаш, 60).

«Бенфіка»: Влаходімос, Морато, Вертонген, Отаменді, Вайгль, Жоау Маріу (Таарабт, 86), Грімальді, Жілберто (Лазаро, 60), Евертон (Радоньїч, 59), Рафа Сілва (Піцці, 90), Яремчук (Нуньєс, 60).

«Біло-сині» другий рік поспіль вийшли до когорти найсильніших клубів Європи. І якщо, як сказав наставник киян Мірча Луческу, в минулому сезоні від молоді особливих очікувань не було, то зараз, незважаючи на складність групи, необхідно вже давати результат.

З боку португальців же були діаметрально протилежні висловлювання. Головний тренер «орлів» Жорже Жезуш розсипався в компліментах своєму колезі з «Динамо», а ось уболівальники португальського гранда, навпаки, дивувалися в мережі, на що можуть розраховувати кияни в цій групі.

У португальців у стартовому складі вийшов вихованець «Динамо» Роман Яремчук. Природно, мотивація у форварда була позамежна. Забігаючи наперед, скажемо, що у нападника було кілька забійних моментів, щоб засмутити рідний клуб, але зробити це йому не вдалося.

З перших хвилин обидві команди, які скучили за емоціями Ліги чемпіонів, задали високий темп, і гра насправді дивилася на одному диханні. Перший небезпечний момент виник біля воріт гостей після того, як Шапаренко небезпечно пробив зі штрафного метрів із 23-х, але воротар витягнув м'яча з-під поперечини. Трохи пізніше міг забивати Шкурін, який вийшов на вістрі атаки у «біло-синіх», але після пасу врозріз від Сидорчука не зміг реалізувати вихід фактично віч-на-віч із воротарем.

Утім, найбільш забійний момент у першому таймі все ж виник біля володінь «Динамо». Динамівці почали перепасовуватися у своєму штрафному майданчику, в підсумку Сидорчук м'яча втратив. Капітан «біло-синіх» героїчними зусиллями зміг заблокувати удар Евертона з близької відстані, при цьому зігравши рукою, але арбітр відкинув усі апеляції з боку гравців «Бенфіки».

До кінця тайму гості мали ще кілька моментів — зокрема, після удару Рафи Сілви м'яч опустився зверху на сітку, а Бойко парирував удар Яремчука з-за меж штрафного майданчика. Але в підсумку на перерву команди пішли за «сухого» рахунку.

Незабаром після поновлення гри ще один суперсейв видав Бойко. Яремчук пробивав по воротах буквально з кількох метрів після того, як захисники «біло-синіх» не змогли вибити м'яча зі своїх володінь, і Бойко лише дивом, виставивши в бік ногу, парирував постріл партнера по збірній України. Біля протилежних воріт свій момент був у Вербича, але після прострілу з правого флангу Беньямін не повірив, що Отаменді не зможе вибити м'яча, і не встигнув замкнути зручну передачу.

За десять хвилин до завершення поєдинку на полі відбулася цікава ситуація. Арбітр зустрічі англієць Тейлор показав Гармашу жовту картку, і, вважаючи, що це вже друге попередження для динамівця, дістав із кишені прямокутник червоного кольору. На «підмогу» Денису прийшли партнери, які почали переконувати рефері в помилці, і той дослухався, скасувавши своє попереднє рішення.

У підсумку «Динамо» залишилося в повному складі й на останніх хвилинах «біло-сині» цілком могли виривати перемогу. Спочатку Шапаренко ударом з-за меж штрафного поцілив у поперечину, а Буяльський на добиванні не зміг переграти воротаря, а трохи згодом уже Микола відправив м'яча у ворота, але арбітр відмінив взяття воріт після консультації з відеоасистентом, оскільки офсайд був у Гармаша, який віддавав гольовий пас .

У підсумку 0:0 — «сухий» старт для «Динамо» та «Бенфіки», і разом із цим по 930 тисяч євро призових, у груповому турнірі найпрестижнішого клубного турніру Європи.

Відзначимо, що в іншому матчі групи Е каталонська «Барселона» вдома на «Камп Ноу» поступилася мюнхенській «Баварії» — 0:3 (Мюллер, 33, Левандовські, 56, 85), і німецький клуб одноосібно очолив турнірну таблицю в квартеті.

Додамо, що в другому турі 29 вересня в групі Е пройдуть матчі «Баварія» — «Динамо» та «Бенфіка» — «Барселона».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися в прямому ефірі матч групового етапу Ліги чемпіонів «Шериф» — «Шахтар».

Фото ФК «Динамо»

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