У середу, 15 вересня, віце-чемпіон України донецький «Шахтар» стартує в груповому турнірі Ліги чемпіонів поєдинком в Тирасполі проти найсильнішої команди Молдови «Шерифа», яку тренує наш співвітчизник Юрій Вернидуб (початок — о 19:45, арбітр — Деніз Айтекін з Німеччини).

Зазначимо, що рівно 45 років тому 15 вересня 1976 року, донеччани почали свою єврокубкову історію, розгромивши в рідних стінах в поєдинку Кубка УЄФА берлінське «Динамо» (3:0). Та й взагалі, «оранжево-чорні» в цей день раніше незмінно перемагали на міжнародній арені: в 2005-му «Шахтар» здолав угорський «Дебрецен» (4:1), в 2010-му — сербський «Партизан» (1:0) і в 2016-му — турецький «Коньяспор» (1:0). Бачать букмекери фаворитом український клуб і в майбутньої дуелі в Тирасполі.

Нагадаємо, що підопічні Юрія Вернидуба, які дебютують в основній сітці Ліги чемпіонів, на шляху до групи пройшли албанську «Теуту» (4:0 і 1:0), вірменський «Алашкерт» (1:0 і 3:1), сербську «Црвену Звезду» (1:1 і 1:0), а також хорватське «Динамо» із Загреба (3:0 і 0:0). Що ж стосується «Шахтаря», то підопічні Роберто де Дзербі залишили за бортом турніру бельгійський «Генк» (2:1 і 2:1) і французький «Монако» (1:0 і 2:2 в додатковий час).

Відео голів в матчі «Шериф» — «Шахтар» дивіться в режимі онлайн на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Нагадаємо, що в іншій грі в групі D італійський «Інтер» в Мілані битиметься з іспанським «Реалом» (початок — о 22:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» на старті Ліги чемпіонів зіграло внічию з португальською «Бенфікою».

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