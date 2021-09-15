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Спорт

Усик тонко натякнув Джошуа, що переможе британця в бою за три чемпіонські пояси в Лондоні

10:18 15 вересня 2021
Олександр Усик

Непереможний український боксер Олександр Усик (18 перемог, 13 з них — нокаутом), який вразив вагою перед боєм з володарем чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа (24 перемоги, 22 з них — нокаутом, 1 поразка) 25 вересні в Лондоні, тонко підколов свого опонента.

Наш співвітчизник записав відеозвернення до британця, опубліковане на сторінці компанії Matchroom Boxing в Twitter.

«Гей, Ентоні! Я передаю тобі привіт. Ти дуже хороший боксер. Ти суперзірка», — сказав на камеру Олександр Усик.

Таким чином, українець прямо натякнув Джошуа, що переможе його в поєдинку за три чемпіонські пояси. Вся справа в тому, що на відео є фрагмент пресконференції Усика перед боєм з Тоні Беллью в листопаді 2018-го. Тоді британець назвав Олександра зіркою і суперзіркою, але українець відхрестився від цього звання, оскільки зірки і суперзірки падають на відміну від нього. Нагадаємо, що тоді Усик нокаутував Беллью у 8-му раунді і незабаром перейшов у суперважковаговики.

«Я безпосередньо з тренувального табору, — цитує промоутера українця Олександра Красюка YouTube-канал The Glove Show. — Спостерігав, що там відбувається. А там все прекрасно. Олександр у приголомшливій формі, команда перебуває в дуже позитивному настрої. Емоції близькі до щастя, не зважаючи на те, що навантаження там неймовірні — режим дуже щільний, графік важкий, робота відбувається з ранку до вечора. Однак вони навчилися робити цю роботу так, що примудряються отримувати від неї задоволення.

У підсумку — не психологічний тиск, а жарти, розслабленість, кидається в очі командна робота. Спаринги йтимуть до кінця наступного тижня. 20 вересня ми летимо до Великобританії. У вівторок пройде пресконференція і далі почнеться цілий ряд медійних заходів, які будуть передувати самому поєдинку".

Нагадаємо, що український боксер у своєму останньому бою переміг британця Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. А ось Джошуа, який вразив своєю формою перед боєм на стадіоні «Тоттенхема», останній раз виходив на ринг у грудні минулого року, коли нокаутував болгарина Курбата Пулєва.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ентоні Джошуа показав незвичайну вправу перед боєм з Олександром Усиком.

Фото Twitter Matchroom Boxing

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