«Шахтар» у Юнацькій лізі УЄФА розгромив у гостях «Шериф»

У середу, 15 вересня, донецький «Шахтар» (U19) стартував в Юнацькій лізі УЄФА, де напередодні розгромну перемогу над «Бенфікою» (4:0) відсвяткувало «Динамо». У гостьовій зустрічі підопічні Оскара Латурутри на малій арені стадіону «Шериф» в Тирасполі забили чотири пʼять м'ячів у ворота чемпіона Молдови «Шерифа».

«Шериф» (U19) — «Шахтар» (U19) — 0:5

«Шахтар»: Твердовський, Капінус (Гаврилюк, 75), Козик, Фарина, Булеза (Бако, 78), Гулько, Лосенко (Распутко, 67), Глущенко, Сігеєв, Векленко (Пушкарьов, 67), Гончарук (Погорілий, 78).

Голи: Векленко (37), Сігеєв (56), Гончарук (64), Глущенко (68, з пенальті), Погорілий (90+3, з пенальті).

Чемпіон України в першому таймі використав чи не єдиний на обидві команди 100-відсотковий гольовий момент, коли після передачі Капінуса Векленко дотягнувся до м'яча і переправив його у ворота дебютанта групової стадії Юнацької ліги УЄФА.

А після перерви гірники зусиллями Сігеєва, Гончарука, Глущенка і Погорілого довели рахунок до непристойного і в підсумку більш ніж впевнено стартували у турнірі.

В іншому матчі в групі D в передмісті Мілана о 17:00 зіграють юнацькі команди італійського «Інтера» та іспанського «Реала».

Зазначимо, що в другому турі Юнацької ліги УЄФА 28 вересня зіграють: «Шахтар» — «Інтер» (о 13:00 на столичному стадіоні імені Віктора Банникова) та «Реал» — «Шериф».

Нагадаємо, що в останньому розіграші турніру гірники не змогли вийти з групи з «Аталантою», загребським «Динамо» і «Манчестер Сіті», посівши четверте місце. Найкращим досягненням юнаків «Шахтаря» на євроарені залишається вихід до фіналу на чолі з нинішнім головним тренером «Металіста 1925» Валерієм Кривенцовим у сезоні 2014/2015.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі матч Ліги чемпіонів «Шериф» — «Шахтар».

Фото ФК «Шахтар»

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