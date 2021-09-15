«Жодних вибачень я не просив»: Малиновський відреагував на конфлікт з Петраковим у збірній України

Найдорожчий футболіст збірної України 28-річний Руслан Малиновський (трансферна вартість — 30 млн євро), який з приходом нового головного тренера Олександра Петракова втратив місце у стартовому складі національної команди, прокоментував слова наставника «жовто-синіх» про те, що він не захотів залишитися в таборі «жовто-синіх» на спаринг з Чехією.



«Останнім часом з'явилося багато коментарів з приводу мого ставлення до збірної команди України, і я змушений відреагувати, — написав Руслан Малиновський в Instagram. — Для мене велика честь бути частиною команди моєї країни, і я завжди з великим бажанням приїжджаю до збірної.

Кількість хвилин і мою позицію на полі визначає тренерський штаб, і я як професіонал це поважаю і завжди приймаю.

З поваги до уболівальників і партнерів по команді я не давав коментарі після останнього відбірного збору, щоб не нашкодити атмосфері в команді і не заважати новому тренеру в побудові команди. Тим паче для мене було дивно, що на загальне обговорення були винесені питання, які, на мій погляд, вирішуються всередині команди.

У мене не може бути яких-небудь образ на тренера за його вибором складу або тактики. В ході останніх зборів в команді головний тренер в індивідуальних бесідах з гравцями розповів половині команди, що Малиновський не підходить під його схему гри. Природно, ця інформація дійшла і до мене. Я можу зрозуміти його позицію, але не розумію, чому це потрібно обговорювати з гравцями, але не зі мною.

Як будь-який амбітний гравець, я хочу грати якомога більше і, звичайно, засмучуюсь, якщо цього не відбувається. Але ображатися на тренера, який відповідає за результат, було б непрофесійно з мого боку.

Тому на запитання, чи ображений я, відповів: «Ні, ви головний, ви вирішуєте».

Я досить досвідчений гравець і вмію конкурувати за своє місце. Ніяких вибачень я не просив. Мені це було не потрібно, більше того, це поставило мене в незручну ситуацію. Я лише частина команди і ніколи не ставив свої інтереси вище командних.

З приводу мого від'їзду. Після інформації, що велика група гравців повертається до своїх клубів, я запитав — чи можу я виїхати. На що отримав відповідь: «Хочеш — їдь». Це не було демаршем, я запитав дозволу і подякував тренеру, що він мені дозволив.

Маю велику надію, що обговорення цієї теми скоро закінчитися, а всі футбольні питання будуть вирішуватися винятково всередині команди".

Руслан Малиновський провів у складі збірної України 43 матчі і забив шість м'ячів

Нагадаємо, що після трьох ігор на чолі збірної України, що закінчилися нічиїми, Олександр Петраков в ефірі програми «Великий футбол» заявив наступне: «Ми спочатку поговорили з Малиновським в Казахстані. Я йому сказав, що у нас нова схема гри. Як ми будемо з тобою розмовляти, кажу. Він відповів, що рік тому, коли він грав у Бельгії, він, може, і був би проти, але зараз він знає, що на першому місці інтереси команди. А потім вже особисті. Я йому сказав: «Тримай руку. Молодець».

На «Олімпійському» я до нього підійшов і запитав, чи готовий він грати з Францією, якщо я випущу його на заміну. Він образився. Сказав: «Гаразд, в Казахстані я не грав. А чому не граю тут?» Ми ж з тобою домовлялися, кажу — інтереси команди в першу чергу. А він каже, що образився. Кажу: «Я тоді прошу вибачення в тебе. Це тебе влаштує?» Він відповів, що ні. Все. Він сів і поїхав. Все нормально, ми не лаялися, ми в хороших стосунках. Хочеш їхати — їдь. Це ж не клуб, де контрактні зобов'язання. Це збірна, не хочеш — їдь. Назавжди? Навіщо? Щоб я став ворогом нації? Я нічим не образив людину".

Зазначимо, що чемпіон Бельгії у складі «Генка» і володар «бронзи» італійської серії А в футболці «Аталанти» Руслан Малиновський провів за збірну України 43 матчі і забив шість м'ячів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Руслан Малиновський переніс операцію.

Фото uaf.ua, uefa.com

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