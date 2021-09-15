Дізнався вже на стадіоні: футболіст «Динамо» перед матчем з «Бенфікою» став батьком

Перед стартовим матчем «Динамо» у Лізі чемпіонів, в якому команда Мірчі Луческу зіграла внічию з «Бенфікою», в родині захисника «біло-синіх» Артема Шабанова відбулася радісна подія. Дружина футболіста Юлія, яка нещодавно опублікувала сміливі фото, подарувала йому доньку, повідомляє офіційний сайт ФК «Динамо». Вага дівчинки — 3700 грамів, зріст — 58 см.

«Я вже був з командою на НСК „Олімпійський“, коли мені повідомили, що я став батьком, — розповів Артем Шабанов. — Я був у роздягальні і готувався до гри, а вже після матчу дізнався, що все пройшло добре, і сьогодні вранці поїхав знайомитися з дочкою. Дружина з малятком почувають себе добре. Що стосується імені, то спочатку, до пологів, зупинилися на Аріані, а тепер думаємо назвати по-іншому, тому остаточної версії поки немає».

До речі, дружина Артема вже розмістила в Instagram фото з донькою.

«Ну привіт, Моя улюблена і дорога принцеса», — написала Юлія Шабанова.

Нагадаємо, що Артем Шабанов виступає за «Динамо» з січня 2018 року, куди перейшов з донецького «Олімпіка». Другу частину минулого сезону футболіст провів на правах оренди в польській «Легії», ставши в підсумку чемпіоном відразу двох країн — України (1 матч в УПЛ) та Польщі (7 матчів в екстраклясі).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Артем Шабанов зіграв весілля зі своєю вагітною коханою.

Фото Instagram

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