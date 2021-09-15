«Бразильський» «Шахтар» ганебно програв у Лізі чемпіонів «Шерифу» Вернидуба: відеоогляд матчу

У середу, 15 вересня, донецький «Шахтар», який подолав у кваліфікації бельгійський «Генк» і французький «Монако», провів стартовий поєдинок групового турніру Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів. 1-й тур. Група D

«Шериф» (Тирасполь, Молдова) — «Шахтар» (Донецьк, Україна) — 2:0

«Шахтар»: Пʼятов, Ісмаїлі, Марлон, Матвієнко, Додо, Майкон, Маркос Антоніо (Алан Патрік, 65), Тете (Марлос, 46), Педріньо, Фернандо (Мудрик, 65), Траоре.

Голи: А Траоре (16), Янсане (62).

У колишні роки українські клуби двічі гостювали у «Шерифа» і не забили в Тирасполі жодного м'яча. І якщо «Шахтар» у 2003-му вивіз з невизнаного Придністров'я нульову нічию, то «Динамо» в 2010-му сенсаційно програло (0:2), після чого головного тренера команди Валерія Газзаєва відправили у відставку.

Встиг навести шереху в Європі і нинішній «Шериф», який очолює український фахівець Юрій Вернидуб. Після перемог чемпіона Молдови в кваліфікації ЛЧ над сербською «Црвеною Звездою» (1:0 і 0:0) і найсильнішим клубом Хорватії загребським «Динамо» (3:0 і 0:0) сам Бог велів гравцям «Шахтаря» поставитися до суперника з усією серйозністю.

Ще перед матчем представникам донецького клубу довелося пояснювати, чому офіційна делегація «оранжево-чорних» вибрала місцем дислокації у Тирасполі готель… «Росія». За словами одного з представників «Шахтаря», у гостей з України був вибір без вибору. На весь Тирасполь є лише один готель, здатний за кількістю номерів і інфраструктурі прийняти делегацію футбольного клубу на матчі Ліги чемпіонів. Більш того, донецькій команді U19 перед матчем Юнацької ліги УЄФА через брак готелів в місті довелося жити на базі «Шерифа».

Уже традиційно італійський наставник віце-чемпіона України Роберто де Дзербі виставив в «основі» на єврокубкову зустріч лише двох українців і дев'ять легіонерів (при цьому ізраїльтянин Соломон пропускав зустріч з релігійних міркувань). А у Юрія Вернидуба серед гравців стартового складу взагалі не виявилося жодного молдавського футболіста: з перших хвилин на поле вийшли по два греки і колумбійці, італієць (народився у Бразилії), перуанець, бразилець, ганець, малієць, узбек і люксембуржець (рідний брат футболіста «Ворскли» Олів'є Тілля — Себастьян). При цьому і в лавах господарів, і у футболках гостей виявилися однофамільці — Траоре і Фернандо.

І вже на 16-й хвилині після блискучої контратаки «Шерифа» «молдавський» Траоре, у котрого напередодні народився син, ударом з льоту вивів свою команду вперед — 1:0. На жаль, серія голкіпера П'ятова з пропущеними голами в основному раунді ЛЧ зросла до 27 зустрічей (востаннє воротар збірної України зіграв «на нуль» у домашньому поєдинку 1/8 фіналу проти «Баварії» в сезоні 2014/2015).

Дивно, але гірники відреагували на неприйнятний для себе рахунок якось мляво. Так, підопічні де Дзербі значно перевершували хлопців Вернидуба в контролі м'яча (відсоток володіння 72 проти 28), але до перерви змогли створити біля воріт грецького голкіпера Атанасіадіса лише один гольовий момент, коли Траоре (той, який з Буркіна-Фасо) з вигідної позиції «вистрілив» над поперечиною.

У перерві де Дзербі посадив на лаву запасних Тете і кинув у бій іншого уродженця Бразилії Марлоса, а команда заграла куди швидше і агресивніше. Біля воріт «Шерифа» стали виникати реальні гольові моменти, а в підсумку м'яч знову опинився в сітці воріт… «Шахтаря». Знову розхлябаність в обороні, і гвінеєць Янсане, котрий вийщов на заміну, після подачі з флангу головою спрямував м'яч у сітку воріт гостей — 2:0.

У час, що залишався до фінального свистка, «Шахтар» намагався (зокрема і за допомогою замін) врятувати поєдинок, але марно. Де Дзербі провалив свій дебют в Лізі чемпіонів, отримавши з підопічними дзвінкого ляпаса від хлопців Вернидуба (нагадаємо, що кожну перемогу в групі ЛЧ УЄФА оцінює в 2,8 млн євро призових). Дивно, але українські клуби на полі «Шерифа», як і раніше, не забивають…

В іншому поєдинку в групі D італійський «Інтер» прийме в Мілані іспанський «Реал» (початок — о 22:00).

Зазначимо, що 15 вересня було зіграно один поєдинок в Лізі Європи, в якому московський «Спартак» на своєму полі програв варшавській «Легії», у складі якої до 60-ї хвилини грав півзахисник збірної України Ігор Харатін, — 0:1 (Кастраті, 90+1).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» в Лізі чемпіонів зіграло внічию з «Бенфікою».

Фото ФК «Шахтар»

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