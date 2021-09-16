Успіх «Реала» на полі «Інтера» і рятівний асист Соболя у грі проти Мессі: відеоогляди матчів ЛЧ

У середу, 15 вересня, фінішувала програма 1-го туру групової стадії Ліги чемпіонів, в якій напередодні стартувало київське «Динамо». Ігровий день вийшов суперезультативним: 28 (!) м'ячів у восьми поєдинках. І хет-трик вболівальники побачили, і покер, і навіть 9 м'ячів в одному матчі.

Ліга чемпіонів. 1-й тур

Група D

«Шериф» (Молдова) — «Шахтар» (Україна) — 2:0 (А. Траоре, 16, Янсане, 62).

«Інтер» (Італія) — «Реал» (Іспанія) — 0:1 (Родріго, 90).

У минулому сезоні жереб теж зводив міланців та мадридців (а ще «Шахтар») в одній групі Ліги чемпіонів, і тоді Королівський клуб двічі обіграв «Інтер» (3:2 — вдома і 2:0 — в гостях). Але з тих пір суперники поміняли головних тренерів, і цього разу один одному протистояли команди Сімоне Індзагі і Карло Анчелотті.

У першому таймі «Інтер» завдав по воротах суперника цілих 13 ударів, але невезіння і блискуча гра Тібо Куртуа (українець Андрій Лунін був в запасі) не дозволили господарям поля вразити ворота Королівського клубу. Після перерви краще виглядала вже гра «Реала», і на 90-й хвилині Родріго таки приніс гостям з Мадрида перемогу.

Група А

«Брюгге» (Бельгія) — «ПСЖ» (Франція) — 1:1 (Ванакен, 27 — Еррера, 15).

Захисник збірної України Едуард Соболь в цей вечір вийшов у стартовому складі «Брюгге» і протистояв на полі Неймару, Кіліану Мбаппе і Ліонелю Мессі, який проводив свій 150-й матч в Лізі чемпіонів (більше ігор лише у Хаві — 151 і Кріштіану Роналду — 177). Українець не просто протистояв, а віддав в середині першого тайму гольовий пас на Ванакен, який приніс чемпіон Бельгії почесну нічию (а ще 930 тисяч євро призових від УЄФА).

«Манчестер Сіті» (Англія) — «Лейпциг» (Німеччина) — 6:3 (Аке, 16, Мюкіле, 28, в свої ворота, Марез, 45+2, з пенальті, Гріліш, 56, Жоау Конселу, 75, Габріел Жезус, 85 — Нкунку, 42, 51, 73). На 79-й хвилині вилучений Анхеліньо («Лейпциг»).

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко, у якого недавно народилася дитина, вперше в сезоні потрапив до стартового складу «МанСіті», та ще, як виявилося, в ювілейному, 300-м, поєдинку Хосепа Гвардіоли на чолі команди.

Суперники влаштували на «Етіхад» справжній вечір відкритих воріт. При цьому про ювілей наставника «городян», схоже, забули сказати лише французькому півзахиснику «Лейпцига» Крістоферу Нкунку, який оформив хет-трик і щосили намагався зіпсувати каталонцю свято.

Група В

«Атлетико» (Іспанія) — «Порту» (Португалія) — 0:0.

«Ліверпуль» (Англія) — «Мілан» (Італія) — 3:2 (Томорі, 9, в свої ворота, Салах, 49, Хендерсон, 69 — Ребич, 42, Діас, 44). На 14-й хвилині Салах («Ліверпуль») не реалізував пенальті.

Колишні клуби Андрія Вороніна та Андрія Шевченка вперше зійшлися один з одним на груповій стадії Ліги чемпіонів. Раніше англійський та італійський гранди «дозволяли» собі лише фінали: в 2005-му «Ліверпуль» відігрався з 0:3 і здолав суперника в серії пенальті у божевільному поєдинку в Стамбулі, а через два роки «Мілан» взяв реванш у Афінах — 2:0.

Цього разу «перестрілка» на «Енфілді» завершилася вольовою перемогою підопічних Юргена Клоппа. При цьому лідер атак господарів поля Мохамед Салах ще й не реалізував пенальті.

Група С

«Спортинг» (Португалія) — «Аякс» (Нідерланди) — 1:5 (Пауліньо, 33 — Алле, 2, 9, 51, 63, Бергхейс, 39).

«Могильником» чемпіона Португалії став 27-річний форвард «Аякса» і збірної Кот-д'Івуару Себастьєн Алле, який забив у дебютному матчі чотири м'ячі. За всю історію так спритно починав лише легендарний голандець Марко ван Бастен, котрий оформив хет-трик у 1992-му.

«Бешикташ» (Туреччина) — «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — 1:2 (Монтеро, 90+4 — Беллінгем, 20, Холанд, 45+3).

Норвезький форвард Ерлінг Холанд, який приніс дортмундцям перемогу в Стамбулі, забив свій 21-й м'яч у 17 поєдинках Ліги чемпіонів. Він як мінімум на 10 матчів досяг такої позначки раніше, ніж будь-який інший футболіст в історії турніру. До цього рекордсменом за цим показником був Руд ван Ністелрой, який забив 21 гол за 27 поєдинків в ЛЧ, Філіппо Індзагі для цього треба було 28 ігор, Маріо Гомесу — 32, Маріо Жарделу, Каріму Бензема і Рівалдо — по 35. Схоже, в «Боруссії» Холанд надовго не затримається. Ще б пак: у хлопця 66 голів в 66 поєдинках за дортмундців.

Нагадаємо, що матчі 2-го туру Ліги чемпіонів відбудуться 28 і 29 вересня. Зокрема, «Динамо» вирушить до Мюнхена на поєдинок проти «Баварії», а «Шахтар» в Києві прийме «Інтер».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Манчестер Юнайтед» з Кріштіану Роналду сенсаційно програв у ЛЧ «Янг Бойз».

Фото ФК «Інтер»

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