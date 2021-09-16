Довелося збирати речі: Кріштіану Роналду зіштовхнувся з незвичайною проблемою в Манчестері

Новачок «МЮ» Кріштіану Роналду, який повернувся на «Олд Траффорд» після 12-річної перерви, разом з коханою Джорджиною Родрігес і чотирма дітьми змінив житло в Манчестері, стверджує The Sun.

Відразу після переїзду на Туманний Альбіон 36-річний футболіст оселився в розкішному особняку, розташованому в північній частині міста. Однак уже через кілька днів португальцю і його сім'ї за незвичайної причини довелося шукати нове житло.

За інформацією джерела, Роналду не сподобалося, що в безпосередній близькості від будинку розташовується овеча ферма. Мекання овець заважало Кріштіану спати. Хоча дітям таке сусідство, схоже, подобалося.

Колишнє житло Кріштіану Роналду

«Будинок розташований серед горбистих полів і лісів. Поруч розташована ферма, і вівці, яких там розводять, дуже люблять пошуміти, особливо вранці. Друга причина — безпека. Через територію особняка проходила громадська пішохідна доріжка», — заявило джерело, яке знайоме з ситуацією.

Зазначимо, що Кріштіану Роналду не лише дуже ретельно підходить до свого раціону харчування, але й до способу життя. Футболіст обов'язково повинен спати по вісім годин на добу.

Повідомляється, що новий будинок футболіста вартістю 3 млн фунтів стерлінгів (3,5 млн євро) розташований в Чеширі. Особняк має басейн, кінозал та гараж на чотири автомобілі.

Нагадаємо, що в поточному сезоні Роналду провів за «МЮ» два поєдинки і забив три голи, при цьому встигнувши програти в Лізі чемпіонів швейцарському «Янг Бойз» .

До речі, поки глава сім'ї вирішує питання побуту, Джорджина Родрігес зводила дітей до манчестерського океанаріуму Sea Life. Судячи з відео та фото, опублікованих нареченою футболіста в Instagram, малюки були в захваті від побаченого.

Діти Кріштіану Роналду

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що мама Кріштіану Роналду сфотографувалася зі 120-кілограмовою «солодкою» статуєю сина.

Фото Instagram

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