Зірка тенісу показала ніжний весільний танець з чоловіком-мільярдером: чим пригощали три сотні гостей

Колишня найсильніша тенісистка світу Симона Халеп (11-а в рейтингу WTA), яка свого часу зменшила собі груди на чотири розміри, відгуляла в клубі Fratelli на румунському курорті Мамая розкішне весілля з македонським бізнесменом Тоні Юруком, стан якого оцінюється в мільярд доларів.

Знаменита спортсменка, яка заробила за кар'єру понад 37,5 млн доларів (чемпіонка «Ролан Гаррос"-2018 та Уїмблдону-2019), показала в Instagram відео ніжного весільного танцю з чоловіком-мільярдером.

Як повідомляє gsp.ro, наречений та наречена зʼявилися на церемонії на автомобілі Bentley Flying Spur вартістю 250 тисяч євро. Крім рідних та близьких молодят, на урочистостях були присутні відомі бізнесмени та зірки спорту, зокрема, знамениті футболісти Георге Хаджі, Георге Попеску і Флорін Редучою.

Три сотні гостей вечора розважали швейцарська хіп-хоп-виконавиця косоварского походження Лоредана і румунський співак Ден Біттман, який свого часу представляв країну на "Євробаченні".

Гості свята мали змогу насолодитися екслюзивним меню з безліччю фірмових страв. Зокрема, до весільного столу подавали салат з баклажанів із запеченим перцем, качину грудку з чатні з манго, террин з фуа-гра з трюфелями, традиційні голубці у виноградному листі, млинчики з чорною ікрою, аргентинську яловичину з рожевою сіллю і голубиною грудкою, тартар з креветок з авокадо і ванільним морозивом, а ще македонські пироги зі збитим молоком, восьминоги на подушці з редису з пюре з брокколі і заправкою з манго, тартар з тунця з печивом і заправкою місо.

Вражав різноманітністю і вибір алкоголю: шампанське Dom Perignon, віскі Johnnie Walker Blue Label, Glenmorangie Extremely Rare (18 років), Chivas Regal Salute (21 рік), коньяк Hennessy, горілка Beluga Gold Line, лікер Baileys, а ще джин, ром, вермут. Чай і кава, кажуть, у наявністі теж були. І навіть «Пепсі»…

Про 42-річного нареченого тенісистки Тоні Юрука відомо, що він володіє багатьма компаніями в Румунії. Тоні був двічі одружений — перший раз на моделі на ім'я Арина (в шлюбі у нього народилася дитина), а другий — на жінці на ім'я Ліана. У пари стосунки з літа 2019 року.

Повідомляється, що після весілля Симона, якій 27 вересня виповниться 30 років, збереже своє прізвище, але додасть до нього прізвище чоловіка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна вийшла заміж за француза Гаеля Монфіса.

Фото gsp. ro, Instagram

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