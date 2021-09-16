Помер уславлений тренер чемпіонів світу та Європи Душан Івкович

У віці 77 років пішов з життя один з найкращих тренерів в історії світового баскетболу Душан Івкович. Про смерть уславленого фахівця від набряку легенів повідомив його друг Горан Калініч.

«О 6:50 Душан помер у лікарні Белграда через попадання води до легень», — цитує Горана Калініча SportKlub.

Зазначимо, що під керівництвом Івковича збірні Югославії та Сербії перемагали на чемпіонаті світу 1990 року і чемпіонатах Європи 1989, 1991 та 1995 років, а також стали віце-чемпіонами Олімпійських ігор у Сеулі-1988.

На клубному рівні (фахівець очолював «Партизан», «Аріс», «Раднічкі», «Шибеник», «Воєводіну», ПАОК, «Паніоніс», «Олімпіакос», АЕК, ЦСКА, московське «Динамо» і «Анадолу Ефес») він вигравав Євролігу (двічі), Кубок Радівоє Корача, Кубок Раймонда Сапорти, Кубок УЛЄБ, був чемпіоном Югославії, Греції та Росії, а також вигравав розіграші Кубка і Суперкубка декількох країн.

У 2016 році знаменитий тренер оголосив про завершення яскравої кар'єри.

Душан Івкович виграв за кар'єру чимало трофеїв

До речі, Івкович був родичем відомого вченого-винахідника Ніколи Тесли. Бабуся Душана за материнською лінією, Ольга Мандич, і Тесла були кузенами. Так вже збіглося, що Тесла помер в тому ж 1943 році, коли народився Івкович.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий спортивний коментатор Володимир Гендлін.

Фото fiba. basketball

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