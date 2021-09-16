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Спорт

Гол у ворота «Шахтаря» визнано найкрасивішим в 1-му турі Ліги чемпіонів: відео розкішного удару

18:15 16 вересня 2021
Адама Траоре

Форвард молдавського «Шерифа» Адама Траоре, у якого за день до гри народився син Зумана, визнаний автором найкрасивішого голу в 1-му турі групової стадії Ліги чемпіонів за підсумками голосування на офіційному сайті УЄФА. На 16-й хвилині поєдинку в Тирасполі, в якому команда Юрія Вернидуба сенсаційно обіграла донецький «Шахтар» (2:0), 26-річний малієць після подачі з флангу шикарним ударом з льоту змусив капітулювати Андрія Пʼятова.

Зазначимо, що Траоре став автором першого гола в історії «Шерифа» і молдавського футболу в Лізі чемпіонів.

На нагороду також претендували Анте Ребич з «Мілана», Джек Гріліш з «Манчестер Сіті» та Джордан Хендерсон з «Ліверпуля».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол-красень українського півзахисника «Гента» Романа Безуса визнали найкращим за підсумками серпня.

Фото ФК «Шериф»

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