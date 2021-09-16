Відомий український форвард помер на футбольному полі в день свого ювілею

У четвер, 16 вересня, в Чернівцях попрощалися з відомим українським футболістом, легендою місцевої «Буковини» Дмитром Білоусом, який помер під час футбольного матчу ветеранських команд в день свого 60-річчя 14 вересня. Форвард несподівано втратив свідомість і впав прямо на полі за кілька хвилин до закінчення поєдинку ветеранських команд в селі Коровія, який організовали на його честь. Серце…

«Діма був чесним, порядним і відповідальним у всіх аспектах, — сказав під час прощання перший капітан національної збірної України з футболу Юрій Шелепницький. — Це важка втрата. Футбол більше був в ньому, ніж він віддав футболу. У них була така взаємна любов, що зрештою футбол і забрав його життя».

Дмитро Білоус, який пройшов під час служби в армії Афганістан, більшу частину своєї кар'єри провів у «Буковині», захищаючи з перервами її кольори з 1983 по 2004 рік (67 голів в 375 матчах) і ставши у складі команди чемпіоном УРСР у 1988-му. Крім цього, форвард грав у запорізькому «Металурзі», тернопільській «Ниві», молдавській «Зорі» із Бельц і чортківському «Кристалі».

Поховали відомого футболіста в його рідному селі Вікно Заставнівського району Чернівецької області поруч з могилою матері.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній футболіст «Металіста» Денис Барвінко, котрий грав у Лізі Європи, помер в 27 років.

Фото ФК «Буковина», molbuk.ua

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