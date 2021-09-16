З будинку віце-чемпіона Євро-2020 викрали важкий сейф: грабіжники засвітилися на камерах відеоспостереження

Захисник «Челсі» і збірної Англії Ріс Джеймс, який став віце-чемпіоном Євро-2020, повідомив, що його особняк (до речі, вартістю 3,5 млн доларів) пограбували під час поєдинку Ліги чемпіонів із «Зенітом» (1:0). При цьому банда зловмисників засвітилася на камерах відеоспостереження.

«Увечері 14 вересня, коли я грав за клуб у Лізі чемпіонів, група боягузливих грабіжників увірвалася до мого будинку, — написав 21-річний Ріс Джеймс в Instagram. — Спільними зусиллями їм вдалося завантажити в машину важкий сейф, в якому були деякі особисті речі.

Я не зберігаю вдома ювелірні прикраси, тому все, що зберігалося в сейфі, — нагороди: медаль переможця Ліги чемпіонів, медаль переможця Суперкубка УЄФА і медаль за друге місце на Євро-2020.

Я звертаюся до всіх моїх шанувальників, уболівальників «Челсі» і збірної Англії з проханням допомогти виявити і видати цих негідників, які ніколи не будуть почуватися спокійно, тому що докази проти них накопичуються. Поліція, мої радники, «Челсі» і багато інших підтримують мене, і у нас є чіткі версії про те, хто ці злочинці. Ми йдемо за ними.

На щастя, під час злому в будинку нікого не було, але я хочу повідомити всім, що зі мною все в порядку. Я дійсно ціную можливість розповісти вам про мою біду, і я сподіваюся, що разом ми зможемо зловити цих людей і відновити справедливість".

Також футболіст прикріпив відео з камери спостереження, де можна побачити момент пограбування.

Невідомо, скільки, наприклад, коштує медаль Ліги чемпіонів, але в минулому році колишній гравець «Ліверпуля» Стів Фіннан продав з аукціону нагороду переможця 2005 року за 15 тисяч фунтів стерлінгів (20 тисяч доларів).

Зазначимо, що це не перший випадок, коли Ріс Джеймс (до речі, його молодша сестра Лорен теж професіонально займається футболом, виступаючи за жіночу команду «Манчестер Юнайтед») стає жертвою злодіїв. У грудні минулого року зловмисники розбили скло в його автомобілі і вкрали різдвяні подарунки, які футболіст віз нужденним дітям.

У минулому сезоні Ріс Джеймс виграв у складі "Челсі" Лігу чемпіонів

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що до будинку знаменитого футболіста Кріса Смоллінга увірвалися озброєні грабіжники.

Фото РА, Instagram

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