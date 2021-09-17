«Зоря» за полярним колом програла норвезькому «Буде-Глімт»: відеоогляд матчу Ліги конференцій

У четвер, 16 вересня, луганська «Зоря», яка не зуміла пробитися до групи Ліги Європи, стартувала в новому турнірі УЄФА Лізі конференцій. При цьому підопічні Віктора Скрипника зіграли… за полярним колом з найпівнічнішим чемпіоном елітних дивізіонів в історії — норвезьким клубом «Буде-Глімт».

Ліга конференцій. Група С. 1-й тур

«Буде-Глімт» (Норвегія) — «Зоря» (Луганськ, Україна) — 3:1

«Зоря»: Мацапура, Цвек (Імереков, 90+3), Вернидуб, Снурніцин, Хомченовський (Алефіренко, 90+3), Кочергін, Булеца (Луньов, 70), Назарина, Кабаєв (Овусу, 90+3), Громов, Сайядманеш (Крістіан, 70).

Голи: Сальтнес (48), Сольбаккен (49), Пеллегріно (60) — Громов (90+1).

На поєдинок в 50-тисячний Буде, який розташований більш ніж за тисячу кілометрів на північ від столиці Норвегії Осло, команда Віктора Скрипника вирушила без травмованих голкіпера Шевченка та іранського форварда Шахаба, а вже на передматчевій розминці «зламався» бразильський захисник Жуніньо. Колишній візит луганчан в цю скандинавську країну в 2014 році приніс нашій команді перемогу над «Мьольде» (2:1). Розраховували бронзові призери чемпіонату України гідно зіграти і на полі «Буде-Глімт», кольори якого свого часу захищали українські футболісти Руслан Бабенко та Сергій Погорілий.

Поєдинок на полі зі штучним газоном 7-тисячної арени «Аспмюра» активніше почали господарі, які, поки гравці «Зорі» звикали до «синтетики», створили біля воріт дебютанта єврокубків Мацапури парочку небезпечних моментів. Незабаром гості з України освоїлися, і по черзі удари Хомченовського та Кочергіна змусили близько шести тисяч норвезьких уболівальників вщухнути. До кінця першого тайму на полі тривали «гойдалки», але публіка взяття воріт так і не дочекалася (удари — 4:5, у площину — 2:0).

Перерва явно пішла не на користь гостям з України. Ледве почався другий тайм, а «Зоря» встигла пропустити двічі. Спочатку після подачі кутового Сальтнес головою спрямував м'яч у сітку воріт гостей, а через 80 секунд Сольбаккен після виходу на ударну позицію «розстріляв» голкіпера гостей — 2:0. Футболісти «Буде-Глімт» не стали зупинятися на досягнутому, і на 60-й хвилині Пеллегріно шикарним ударом довів рахунок до непристойного.

1:0 Сальтнес (48-а хв.)

2:0 Сольбаккен (60-а хв.)

3:0 Пеллегріно (60-а хв.)

Після пережитого нокдауну (хоча три пропущені м'ячі в єврокубках для нинішньої «Зорі» вже, схоже, справа звична — в трьох матчах поспіль!) підопічні Скрипника могли поборотися хіба що за престиж. І лише на 91-й хвилині Громов після першого (!) удару гостей у площину за весь поєдинок дозволив луганчанам уникнути розгромної поразки. Слабка втіха. «Мужики!» — це, схоже, про когось іншого…

3:1 Громов (90+1-а хв.)

У паралельному поєдинку в групі італійська «Рома», яку очолює Жозе Моуріньо, розгромила вдома болгарський ЦСКА — 5:1 (Пеллегріні, 25, 62, Ель-Шаараві, 37, Манчіні, 82, Абрахам, 84 — Кері, 10; на 80-й хвилині у софійців вилучений Вілдсхут).

До речі, саме римляни стануть наступним суперником «Зорі» у другому турі Ліги конференцій. Зустріч відбудеться 30 вересня на «Славутич-Арені» в Запоріжжі (в іншому поєдинку зіграють ЦСКА і «Буде-Глімт»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» в Лізі чемпіонів сенсаційно програв молдавському «Шерифу».

Фото ФК «Зоря»

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