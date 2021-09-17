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Спорт

Футболісту збірної України зламали щелепу в матчі Ліги конференцій

8:57 17 вересня 2021
Тарас Качараба

Захисник збірної України Тарас Качараба отримав важку травму в матчі 1-го туру Ліги конференцій, в якому його клуб, чеська «Славія», приймав німецький «Уніон».

На 53-й хвилині після зіткнення з гравцем суперника футболіст зламав виличну дугу обличчя. Як повідомляє офіційний Twitter чеського клубу, Тарас пропустить від чотирьох до шести тижнів.

Додамо, що «Славія» здобула перемогу — 3:1, очоливши групу, в якій також виступають голландський «Фейєноорд» та «Маккабі» з Хайфи. Що стосується Качараби, то українець виступає за празький клуб на правах оренди з січня нинішнього року, і в сезоні-2021/2022 провів у всіх турнірах 7 матчів (1 гол). Також Тарас дебютував у національній збірній, зігравши у вересні в товариському поєдинку з Чехією (1:1).

Що стосується інших наших співвітчизників, то в Лізі Європи Андрій Ярмоленко вийшов на заміну на 83-й хвилині в переможному матчі англійського «Вест Хема» проти загребського «Динамо» (2:0), Олександр Зубков відіграв 86 хвилин за угорський «Ференцварош» у гостьовому поєдинку з німецьким «Байєром „(1:2), а Ігор Пластун відіграв повний матч у складі болгарського“ Лудогорца „на виїзді проти данського“ Мід'тюлланда» (1:1). Також у Лізі конференцій Роман Безус віддав гольовий пас за бельгійський «Гент» у поєдинку з естонською «Флорою» (1:0).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірковий футболіст збірної Мексики Ірвінг Лосано ледь не залишився без голови у зіткненні з воротарем.

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