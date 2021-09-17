Футболісту збірної України зламали щелепу в матчі Ліги конференцій

Захисник збірної України Тарас Качараба отримав важку травму в матчі 1-го туру Ліги конференцій, в якому його клуб, чеська «Славія», приймав німецький «Уніон».

На 53-й хвилині після зіткнення з гравцем суперника футболіст зламав виличну дугу обличчя. Як повідомляє офіційний Twitter чеського клубу, Тарас пропустить від чотирьох до шести тижнів.

Taras Kacharaba has suffered zygomatic arch fracture. He is expected to miss at least 4 to 6 weeks according to the first examination. #slauni pic.twitter.com/t2wojlEno9 - SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) September 16, 2021

Додамо, що «Славія» здобула перемогу — 3:1, очоливши групу, в якій також виступають голландський «Фейєноорд» та «Маккабі» з Хайфи. Що стосується Качараби, то українець виступає за празький клуб на правах оренди з січня нинішнього року, і в сезоні-2021/2022 провів у всіх турнірах 7 матчів (1 гол). Також Тарас дебютував у національній збірній, зігравши у вересні в товариському поєдинку з Чехією (1:1).

Що стосується інших наших співвітчизників, то в Лізі Європи Андрій Ярмоленко вийшов на заміну на 83-й хвилині в переможному матчі англійського «Вест Хема» проти загребського «Динамо» (2:0), Олександр Зубков відіграв 86 хвилин за угорський «Ференцварош» у гостьовому поєдинку з німецьким «Байєром „(1:2), а Ігор Пластун відіграв повний матч у складі болгарського“ Лудогорца „на виїзді проти данського“ Мід'тюлланда» (1:1). Також у Лізі конференцій Роман Безус віддав гольовий пас за бельгійський «Гент» у поєдинку з естонською «Флорою» (1:0).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зірковий футболіст збірної Мексики Ірвінг Лосано ледь не залишився без голови у зіткненні з воротарем.

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