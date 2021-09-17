Українець Богачук здобув 20-ту перемогу на професійному рингу: відео нокауту
26-річний український боксер Сергій Богачук (20 перемог, усі — нокаутом, 1 поразка) здобув чергову перемогу на професійному ринзі.
Наш співвітчизник, який у березні нинішнього року зазнав першої поразки в кар'єрі, домінував протягом усього бою проти американця Рафаеля Ігбокве (16 перемог, 7 з них — нокаутом, 3 поразки), який пройшов у Х'юстоні (штат Техас, США). Кульмінація же настала в шостому раунді. Сергій провів чергову серію ударів, і від падіння суперника врятував лише гонг. Щоправда, в куті Ігбокве прийняли рішення більше не продовжувати поєдинок, і в підсумку Богачук здобув перемогу технічним нокаутом.
Super welterweight Serhii 'El Flaco' Bohachuk, (20−1, 20 KOs) stops Raphael 'Trouble' Igbokwe, (16−3, 7 KOs), of Houston, Texas at end of 6 #HollywoodFightNights #boxing #boxeo pic.twitter .com / fWXPGLIUXi- MiguelAngelMaravilla (@MigMaravilla) September 17, 2021
Таким чином, уродженець Вінниці здобув уже другу перемогу після того, як втратив чемпіонський титул WBC Continental Americas, а також продовжив традицію, що якщо він перемагає, то обов'язково достроково.
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