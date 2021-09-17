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Спорт

Українець Богачук здобув 20-ту перемогу на професійному рингу: відео нокауту

11:03 17 вересня 2021
Сергій Богачук

26-річний український боксер Сергій Богачук (20 перемог, усі — нокаутом, 1 поразка) здобув чергову перемогу на професійному ринзі.

Наш співвітчизник, який у березні нинішнього року зазнав першої поразки в кар'єрі, домінував протягом усього бою проти американця Рафаеля Ігбокве (16 перемог, 7 з них — нокаутом, 3 поразки), який пройшов у Х'юстоні (штат Техас, США). Кульмінація же настала в шостому раунді. Сергій провів чергову серію ударів, і від падіння суперника врятував лише гонг. Щоправда, в куті Ігбокве прийняли рішення більше не продовжувати поєдинок, і в підсумку Богачук здобув перемогу технічним нокаутом.

Таким чином, уродженець Вінниці здобув уже другу перемогу після того, як втратив чемпіонський титул WBC Continental Americas, а також продовжив традицію, що якщо він перемагає, то обов'язково достроково.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Теофімо Лопес категорично висловився про бій-реванш із Василем Ломаченком.

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