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Спорт

Українець Болдирєв став у Москві дворазовим чемпіоном світу

12:34 17 вересня 2021
Данило Болдирєв

29-річний уродженець Донецька Данило Болдирєв, який став у листопаді 2020-го чемпіоном Європи в Москві, завоював «золото» на чемпіонаті світу зі спортивного скелелазіння, що проходить знову в столиці РФ.

Наш співвітчизник, який після окупації Донбасу переїхав до Одеси, став найсильнішим у дисципліні «швидкість» з результатом 5,73 сек, випередивши у фіналі іспанця Еріка Ноя Кардону на 0,24 сек.

Це вже друга медаль вищої проби на світових першостях для Данила — у 2014-му він переміг в аналогічній дисципліні в іспанському Хіхоні, встановивши на той момент новий світовий рекорд (5,60 сек). Зараз же найкраще досягнення належить індонезійцю Веддріку Леонардо (5,20 сек), встановлене в травні 2021-го в американському Солт-Лейк-Сіті.

Додамо, що спортивне скелелазіння вперше було представлене на Олімпійських іграх у Токіо-2020. Спортсмени, чоловіки та жінки (без представників України), брали участь у трьох дисциплінах — лазінні на важкість, лазінні на швидкість та боулдерінгу, після чого переможець визначався за формулою множення зайнятих місць у кожному виді. Також спортивне скелелазіння буде представлене на Іграх-2024 у Парижі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Ігор Цвєтов став дворазовим віце-чемпіоном Паралімпійських ігор у Токіо та відмовився від спільного фото з росіянами.

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