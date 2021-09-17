Найтитулованіший спортсмен Паралімпіади Крипак став Героєм України

Український плавець-паралімпієць Максим Крипак, який приніс в скарбничку збірної на останніх Іграх п'ять золотих, одну срібну і одну бронзову медалі, тепер удостоєний ще й звання Героя України. Указ про це підписав президент.

Високе звання і Орден Держави Максиму Крипаку присвоєні за «виявлену самовідданість і волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету України».

Крім Максима Крипака, президент нагородив орденом «За заслуги» I ступеня тренерів видатного паралімпійця — Геннадія Вдовиченка та Василя Кеке. Також нагороди отримали всі чемпіони і призери Паралімпіади, їхні тренери та керівники місії національної паралімпійської команди. Ордена «За заслуги» отримали плавці Євген Богодайко, Денис Дубров, Єлизавета Мерешко, Анна Стеценко, Віктор Смирнов, легкоатлетка Марія Помазан, чемпіон із параканое Сергій Ємельянов, чемпіон з веслування Роман Полянський та інші.

Максим Крипак став найтитулованішим українським спортсменом не лише на XVI літній Паралімпіаді в Токіо, а й за всю історію участі України в Паралімпійських Іграх. Українська збірна, завдяки досягненням плавця, вийшла на одне з найкращих місць з 1991 року. З Токіо наші паралімпійці привезли 98 нагород: 24 «золота», 47 срібних і 27 «бронз».

Президент Національного Паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич вдячний як супермедалісту Крипаку, так і його товаришам по збірній. «Спортивний світ захоплюється Україною, дивується, поважає і вивчає її… Наша команда — одна з найвидатніших в світі», — зазначив керівник Національного Паралімпійського комітету.

Нагадаємо, в таблиці медалей Паралімпіади в Токіо українська збірна була на шостій позиції за кількістю «золота» і на п'ятому місці за загальною кількістю нагород. Українські паралімпійці в медальному заліку поступилися лише Китаю, Великобританії, США, команді ПКР і Нідерландам.

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