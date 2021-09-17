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Спорт

Дворазова чемпіонка світу з біатлону стала мамою: милі фото

14:45 17 вересня 2021
Габріела Соукалова

Дворазова чемпіонка світу та триразовий призер Олімпіади-2014 в Сочі 31-річна чеська біатлоністка Габріела Соукалова вперше стала мамою.

Прославлена спортсменка, яка спробувала себе в ролі телеведучої, народила дівчинку від свого давнього друга Мілоша Кадержабека, яку назвали Ізабеллою Габріелою Кадержабковою. При цьому щасливі батьки не стали ховати новонароджену й опублікували фотографії прямо з пологового будинку.

Відзначимо, що про стосунки Габріели та Мілоша стало відомо на початку 2021-го, незабаром після того, як завершилася епопея зі скандальним розлученням спортсменки з бадмінтоністом Петром Коукалом. При цьому зі своїм нинішнім бойфрендом дівчина не поспішає узаконювати стосунки й перебуває в цивільному шлюбі.

Додамо, що Габріела Соукалова оголосила про завершення виступів у травні 2019 року у зв'язку з проблемами зі здоров'ям. За свою кар'єру чешка завоювала шість нагород (по дві золоті, срібні та бронзові) на трьох світових першостях, а на Олімпіаді-2014 у Сочі стала володаркою «срібла» в гонці з масовим стартом та змішаній естафеті, а також «бронзи» в жіночій естафеті. Також у сезоні 2015/2016 Габріела стала володаркою Кубка світу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Динамо» Артем Шабанов дізнався про народження дочки перед матчем Ліги чемпіонів із «Бенфікою».

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