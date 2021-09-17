Знаменита грузинська шахістка вирішила відсудити мільйони доларів у творців серіалу «Хід королеви»

Прославлена радянська шахістка Нона Гапріндашвілі подала в суд на компанію Netflix, що випустила в прокат серіал «Хід королеви», в якому Гаррі Каспаров «зашифрував» партію українського чемпіона світу з бліцу та швидких шахів Василя Іванчука.

Уся справа в тому, що ім'я Гапріндашвілі неодноразово згадується у фільмі. Зокрема, стверджується, що Нона жодного разу не грала проти чоловіків, хоча до 1968 року шахістка провела як мінімум 59 подібних поєдинків, 10 суперників із яких були гросмейстерами. Також творці серіалу називають її росіянкою, що викликало обурення у спортсменки, яка звинуватила їх у тому числі в сексизмі.

«У Netflix знають, що вона грузинка, а грузини піддалися тиску за радянських часів, а також стали жертвами агресії збоку Росії», — йдеться в матеріалах суду.

Грузинська гросмейстер має намір відсудити у Netflix в якості моральної компенсації суму в розмірі 5 млн доларів. Також, у разі задоволення позову, з серіалу мають прибрати фразу про те, що вона ніколи не грала проти чоловіків.

Відзначимо, що Гапріндашвілі стала п'ятою в історії шахів чемпіонкою світу, утримуючи це звання з 1962-го по 1978-й, також є першою жінкою, якій було присвоєно звання міжнародного гросмейстера серед чоловіків в 1978-му. У 1982-му вона стала першою серед жінок володаркою призу «Шаховий Оскар».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що серіал «Хід королеви» («Ферзевий гамбіт») став тріумфатором премії «Золотий глобус».

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