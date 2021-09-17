Без Малиновського: став відомий склад збірної України на вирішальні матчі відбору ЧС-2022

Виконуючий обов'язки головного тренера збірної України Олександр Петраков визначився зі списком футболістів, які будуть викликані для підготовки та участі у відбірних матчах ЧС-2022 проти Фінляндії (9 жовтня в Гельсінкі) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня у Львові).

Серед викликаних — 25 футболістів основного та 8 гравців резервного списків. Звертає на себе увагу відсутність півзахисника «Аталанти» Руслана Малиновського, у якого виник конфлікт із тренером національної команди.

Воротарі: Андрій Пятов («Шахтар»), Денис Бойко («Динамо»), Дмитро Різник («Ворскла»).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі — «Шахтар»), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (усі — «Динамо»), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі — «Динамо»), Тарас Степаненко («Шахтар»), Сергій Булеца («Зоря»), Андрій Ярмоленко («Вест Хем», Англія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина), Ігор Харатін («Легія», Польща).

Нападники: Роман Яремчук («Бенфіка», Португалія), Артем Довбик (СК «Дніпро-1»), Данило Сікан («Шахтар»).

Резервний список: Георгій Бущан («Динамо»), Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва — «Шахтар»), Богдан Михайличенко («Андерлехт», Бельгія), Владислав Кочергін («Зоря»), Владислав Калитвинцев («Десна»), Олександр Піхальонок (СК «Дніпро-1»).

Відзначимо, що два матчі в жовтні стануть багато в чому визначальними для «жовто-синіх» у боротьбі за путівку на ЧС-2022. Після них на підопічних Олександра Петракова чекає лише один виїзний матч із Боснією і Герцеговиною (16 листопада).

Нагадаємо, що після п'яти турів збірна України посідає друге місце в турнірній таблиці з п'ятьма очками в активі. Стільки ж балів у Фінляндії, на два менше у боснійців — до того ж у переслідувачів є ще по одній грі в запасі порівняно з нашою командою. А лідирує Франція, у якої 12 очок.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гравцю збірної України Тарасу Качарабі зламали виличну дугу обличчя в матчі Ліги конференцій за чеську «Славію».

Фото УАФ

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