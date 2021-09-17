«Десна» на 90-й хвилині забила «Руху» та перервала серію без перемог: відеоогляд матчу УПЛ

У п'ятницю, 17 вересня, матчем у Чернігові відкрилася ігрова програма 8-го туру чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 8-й тур

17 вересня (п'ятниця)

«Десна» (Чернігів) — «Рух» (Львів) — 1:0 (Тотовицький, 90).

У матчі, що не був багатим на гольові моменти, усе вирішилося на останній хвилині. Після помилки захисника «Руху» Ляха, який післизнувся на куті власного штрафного майданчика, Завійський перехопив м'яча та виконав точний навіс на Тотовицького, який ударом головою точно пробив по воротах. Таким чином «Десна» перервала триматчеву серію без перемог та знову піднялася до топ-трійки в турнірній таблиці.

Турнірне становище:

1. «Динамо» — 19 очок (7 матчів);

2. «Шахтар» — 16 (7);

3. «Десна» — 16 (8);

4. «Олександрія» — 14 (7);

5. «Дніпро-1» — 13 (7);

6. «Ворскла» — 12 (7);

7. «Зоря» — 11 (7);

8. «Верес» — 11 (7);

9. «Рух» — 8 (8);

10. «Інгулець» — 7 (7);

11. «Минай» — 6 (6);

12. «Металіст 1925» — 6 (7);

13. «Чорноморець» — 5 (7);

14. «Колос» — 5 (6);

15. «Маріуполь» — 4 (7);

16. «Львів» — 2 (7).

Бомбардири: 5 голів — Віталій Буяльський, Віктор Циганков (обидва — «Динамо»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Денис Безбородько («Десна»); 4 — Артем Довбик («Дніпро-1»); 3 — Владислав Кочергін, Реймонд Овусу (обидва — «Зоря»), Андрій Борячук («Рух»), Артур Авагімян («Чорноморець»).

Також в рамках 8-го туру пройдуть наступні матчі: «Інгулець» — «Колос», «Маріуполь» — «Шахтар», «Дніпро-1» — «Верес», «Динамо» — «Олександрія» (18 вересня), «Ворскла» — «Минай», «Зоря» — «Чорноморець», «Львів» — «Металіст 1925» (19 вересня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Динамо» Артем Шабанов дізнався про народження дочки на стадіоні перед матчем Ліги чемпіонів проти «Бенфіки».

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