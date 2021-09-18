Ломаченко назвав головну перевагу Усика над Джошуа

Рівно за тиждень, 25 вересня, у Лондоні пройде довгоочікуваний бій між володарем чемпіонських поясів за версіями WBA, WBO та IBF британцем Ентоні Джошуа (24 перемоги, 22 з них — нокаутом, 1 поразка) та українським претендентом Олександром Усиком (18 перемог, 13 з них — нокаутом), який тонко натякнув про свій намір забрати титули.

Фахівці та букмекери бачать фаворитом британського суперважковаговика. Наприклад, контора «Фаворит» ставки на перемогу Джошуа приймає з коефіцієнтом 1,47, успіх нашого співвітчизника оцінюється в 2,80, на нічию дається 28,0.

Утім, Василь Ломаченко бачить головну перевагу свого кума над титулованим суперником у швидкості. «Звичайно, я вірю в Усика. Він має дуже великий шанс. Але це не буде легко, тому що Джошуа також знає, що йому потрібно робити в ринзі. Він знає, як боксувати. Це буде дуже-дуже цікавий бій. Джошуа набагато більший? Що ж, зате Олександр набагато швидший», — зазначив Лома в коментарі Sky Sports.

Також вірить в Олександра й легендарний колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій та суперважкій вагових категоріях Евандер Холіфілд. «Це складний бій. Це складний поєдинок для Ентоні Джошуа. Усик був крузер, а тепер перейшов у суперважку вагу. Єдиний спосіб зробити цей перехід — побитися з супертяжем. І Усик битиметься з хорошим важковаговиком. Так що це буде складно. Але знаєте що? Я зробив це. Вірю, що він теж може це зробити. Я не буду давати конкретний прогноз. Головне — впевненість. Якщо ти все робиш правильно, то переможеш», — наводить слова американця сайт Fightnews.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик вразив вагою перед боєм з Джошуа, а британець продемонстрував відмінну фізичну форму.

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