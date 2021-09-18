Українки Лузан та Четверікова стали чемпіонками світу в каное-двійці

Українки Людмила Лузан та Анастасія Четверікова, які стали срібними призерками на дистанції 500 метрів в каное-двійці на Олімпійських іграх к Токіо, завоювали «золото» в аналогічній дисципліні на чемпіонаті світу, що проходить у Копенгагені.

Наші співвітчизниці у фінальному запливі показали на фініші результат 1:55,85 сек., значно випередивши суперниць із Білорусі (+1,26 сек.) та Куби (+1,85 сек.).

Додамо, що востаннє українські спортсмени піднімалися на найвищу сходинку п'єдесталу пошани на світових першостях сім років тому. У 2014-му «золото» в каное-одиночці виборов нинішній головний тренер збірної України з веслування на каное та байдарках Юрій Чебан.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Данило Болдирєв став у Москві чемпіоном світу зі спортивного скелелазіння.

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