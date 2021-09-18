«Динамо» на 98-й хвилині завдяки пенальті обіграло «Олександрію»: відеоогляди матчів УПЛ

У суботу, 18 вересня, матчами в Києві, Ковалівці, Кропивницькому та Дніпрі продовжилася ігрова програма 8-го туру чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 8-й тур

18 вересня (субота)

«Динамо» (Київ) — «Олександрія» — 1:0 (Циганков, 90+8, з пенальті).

«Динамо»: Бущан, Кендзьора (Караваєв, 69), Забарний, Шабанов, Миколенко, Андрієвський, Циганков, Буяльський, Сидорчук (Шепелєв, 78), де Пена (Вітіньйо, 69), Шкурін (Гармаш, 46).

«Динамо» після нульової нічиєї з «Бенфікою» на старті Ліги чемпіонів приймало на своєму полі «Олександрію». Команда з Кіровоградської області вже в нинішньому сезоні обіграла «Шахтар» на НСК «Олімпійський», тому про недооцінку суперника з боку лідера чемпіонату не могло бути й мови. Ось тільки м'яч уперто не хотів лізти у ворота суперника. Розв'язка наступила вже в компенсований час, а якщо точніше — на восьмій (!) компенсованій хвилині. Екс-динамівець Рибалка тримав Гармаша у своєму штрафному майданчику за футболку, і арбітр після перегляду відео таки призначив пенальті, який реалізував Циганков.

«Маріуполь» — «Шахтар» (Донецьк) — 0:5 (Сікан, 18, Мудрик, 20, Тете, 53, Судаков, 77, 80).

«Шахтар»: Пятов, Конопля, Вітао, Марлон (Бондар, 58), Корнієнко, Бондаренко, Степаненко (Маркос Антоніо, 59), Тете, Алан Патрік (Судаков, 59), Мудрик (Соломон, 63), Сікан.

Оскільки в приазовському клубі основну обойму практично повністю складають орендовані футболісти у «Шахтаря», в очному матчі з «гірниками» вони не мають права брати участь, і Остап Маркевич змушений був виставляти занадто експериментальний склад. У підсумку у ворота «Маріуполя» влетіло п'ять м'ячів (напевно, таким чином підопічні Роберто де Дзербі хотіли отримати сатисфакцію за ганебну поразку в Тирасполі від «Шерифа» в Лізі чемпіонів), і це приазовці ще можуть бути задоволені, що не отримали більше.

«Інгулець» (Петрове) — «Колос» (Ковалівка) — 0:2 (Чорноморець, 26, Чурко, 90+5). На 6-й хвилині Петров («Колос») не реалізував пенальті.

Ковалівці підходили до поєдинку, маючи серію з трьох матчів без перемог, яка вкупі з вилетом із кваліфікації Ліги конференцій від «Шахтаря» з Караганди змусила піти у відставку багаторічного тренера команди Руслана Костишина. Цього разу все склалося для «Колоса» вдало. Уже в дебюті Петров не реалізував пенальті, але в середині першого тайму інший захисник гостей Чорноморець таки відкрив рахунок у матчі. Інтрига трималася до останніх хвилин, і вже в компенсований час Чурко нарешті зняв питання про переможця.

«Дніпро-1» — «Верес» (Рівне) — 1:0 (Чуже, 78). На 75-й хвилині вилучений Сергійчук («Верес»).

Єдиний гол у матчі дніпрянам вдалося забити за десять хвилин до кінця матчу, коли Чуже вдало замкнув простріл Джурасека від лицьової. До того моменту гості вже грали в меншості після того, як Сергійчук грубо атакував Лучкевича та побачив перед собою пряму червону картку від арбітра.

17 сентября (п'ятниця)

«Десна» (Чернігів) — «Рух» (Львів) — 1:0 (Тотовицький, 90).

Турнірне становище:

1. «Динамо» — 22 очка (8 матчів);

2. «Шахтар» — 19 (8);

3. «Десна» — 16 (8);

5. «Дніпро-1» — 16 (8);

4. «Олександрія» — 14 (8);

6. «Ворскла» — 12 (7);

7. «Зоря» — 11 (7);

8. «Верес» — 11 (8);

9. «Рух» — 8 (8);

14. «Колос» — 8 (7);

10. «Інгулець» — 7 (8);

11. «Минай» — 6 (6);

12. «Металіст 1925» — 6 (7);

13. «Чорноморець» — 5 (7);

15. «Маріуполь» — 4 (8);

16. «Львів» — 2 (7).

Бомбардири: 6 голів — Віктор Циганков («Динамо»), 5 — Віталій Буяльський («Динамо»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Андрій Кулаков («Маріуполь»), Руслан Степанюк («Ворскла»), Денис Безбородько («Десна»); 4 — Артем Довбик («Дніпро-1»); 3 — Владислав Кочергін, Реймонд Овусу (обидва — «Зоря»), Андрій Борячук («Рух»), Артур Авагімян («Чорноморець»), Георгій Судаков («Шахтар»).

Також у рамках 8-го туру пройдуть наступні матчі: «Інгулець» — «Колос», «Маріуполь» — «Шахтар», «Дніпро-1» — «Верес», «Динамо» — «Олександрія» (18 вересня), «Ворскла» — «Минай», «Зоря» — «Чорноморець», «Львів» — «Металіст 1925» (19 вересня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков оголосив список футболістів, викликаних на матчі відбору ЧС-2022.

Фото ФК «Динамо»

61

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter