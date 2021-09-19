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Спорт

Ломаченко оголосив свого суперника: де і коли відбудеться бій

9:45 19 вересня 2021
Василь Ломаченко

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях, 33-річний український боксер Василь Ломаченко (15 перемог, 11 з них — нокаутом, 2 поразки), який переміг у червні японця Масайоші Накатані, оголосив на сторінці lomus_official в Instagram ім'я свого наступного суперника.

Дворазовий олімпійський чемпіон очолить 11 грудня вечір боксу на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку (США). Суперником українського боксера стане колишній чемпіон світу за версією IBF 34-річний Річард Коммі на прізвисько Термінатор (30 перемог, 27 з них — нокаутом, 3 поразки), який втратив свій пояс, програвши нокаутом у грудні 2019 року Теофімо Лопесу (нагадаємо, що саме цей американець відібрав у Ломаченка чемпіонські пояси). Вперше в кар'єрі українцеві буде протистояти боксер з Африки. Зазначимо, що в своєму останньому бою боєць з Гани, який живе у США, нокаутував Джексона Марінеса.

Відео нокауту в бою Річард Коммі — Джексон Марінес

До речі, Василь Ломаченко разом зі ще трьома українськими боксерами увійшов до сотні найкращих чинних боксерів незалежно від вагової категорії за версією BoxRec. Уродженець Білгорода-Дністровського посідає у рейтингу 31-е місце, Олександр Усик — 23-є, Сергій Дерев'янченко — 54-е і Віктор Постол — 61-е.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український боксер Олександр Усик 25 вересня битиметься в Лондоні з британцем Ентоні Джошуа.

Фото Instagram

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