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Спорт

Гора з «Гри престолів» побив суперника в боксерському поєдинку в Дубаї: відео нокауту

11:05 19 вересня 2021
Хафтор Бйорнссон&nbsp;— Девон Ларатт

Ісландський пауерліфтер Хафтор Бйорнссон, який нещодавно схуд на 50 кілограмів, провів у Дубаї (ОАЕ) боксерський поєдинок проти канадського армрестлера Девона Ларатта, перемігши суперника технічним нокаутом у першому раунді.

Очікувалося, що 32-річний Бйорнссон, який відомий як виконавець ролі Григора «Гори» Клігана у серіалі «Гра престолів», проведе поєдинок проти іншого пауерліфтера — британця Едді Холла, але той отримав травму біцепса і вибув з поєдинку. 46-річний Ларатт зголосився замінити Холла і готувався до бою лише кілька тижнів.

Нагадаємо, що Бйорнссон (його зріст — 206 см!), який в минулому році вдруге став батьком, в 2014-му побив тисячолітній рекорд на змаганнях «Найсильніший вікінг світу» в Норвегії, протягнувши 650-кілограмову 10-метрову колоду на 5 кроків вперед. А 2 травня минулого року ісландець встановив новий світовий рекорд у становій тязі, піднявши штангу вагою 501 кілограм.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Хафтор Бйорнссон провів боксерський поєдинок проти британця Стівена Уорда.

Фото ЕРА

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